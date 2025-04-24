交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老　網看傻

▲原PO誇讚大叔男友是神隊友。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「每天都在戀愛泡泡中！」一名女網友透露，男友年紀大她16歲，生活開銷、出國出遊全由對方負擔，連包裹也會主動去拿，她只要裝可愛、等他下班回家就好。最重要的是男友脾氣好，可以忍受她發完脾氣才好好溝通，令原PO滿意到不行。文章曝光後，網友則回「妳只是覺得有免費的ATM很好吧？」

一名女網友在Dcard表示，從來沒交往過年紀比自己大16歲的對象，在一起後，發現她每天都在粉色泡泡裡。首先是，大小開銷都是男友付帳，從伙食、電話費、健保費、水電瓦斯、出國旅遊，還幫去店到店取貨。

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原PO不諱言直呼，她平時只要裝可愛，乖乖等男友回家就好。除此之外，原PO更大讚男友情緒十分穩定，當她耍脾氣時，總是等氣消了才會來講話，從來不曾對原PO大小聲。

對此，原PO喊話，越看越覺得大叔男友真的是寶藏，「真希望大叔不要老，大叔的好誰懂？」

底下網友熱議，「好好享受啊！妳的保質期大概剩半年，大叔就要換新的了」、「妳只是覺得有免費的ATM很好吧？」「不就包養的概念」、「我老公大我7歲，雖然不到大叔，但真的是裝裝可愛就什麼都可以，開銷他全出、外送他去拿、家事他做」、「我男朋友大我18歲，我不會讓他出我的生活開銷、伙食、電信，他不是提款機，他是我男友，我有在上班，覺得自己的費用就要自己承擔」、「整篇看起來差幾歲不是重點吧，只要對方完全支付妳生活開銷，就能獲得妳的認同跟誇獎」。