男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE聯絡，從講電話到傳照片都離不開LINE。有妹子分享，男友看了網上教學，設定了LINE的自動回覆，出門和到家時，手機都會自動傳「我出門了喔～」和「我到家了喔～」給她。不少有設定過的網友見狀，紛紛點頭，「真的方便！沒在講話時直接變聊天室最有溫度的話。」

原PO在Threads表示，男友看到LINE自動設定回覆的教學後，便把手機設定成出門、到家時都會自動傳「我出門了喔～」和「我到家了喔～」的訊息給她。就有人好奇，會不會因為覺得是罐頭訊息不舒服，原PO則表示男方還是會習慣性傳訊分享事情，設定只是簡單告知外出，所以可以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱論，有網友覺得相當不錯，「感覺方便，我老公出門回家，可能一開始比較匆忙或回來馬上要忙工作，常常忘記說，或者過很久才傳訊息，搞得我也很懶得報備我要去哪裡。」

過來人則點頭推，「我自己是覺得很方便，因為有的時候會忘記說，然後對方會擔心有沒有安全到家」、「哈哈哈哈真的方便，科技報備男友已經用兩年了，他一直想要幫我設定但被我拒絕。」

值得注意的是，該設定得用iPhone的捷徑功能，首先打開「捷徑」，找到下方選項「自動化」，選擇右上方「+」符號 （新增自動化操作），找到「抵達」，選擇或輸入住家位置，勾選任何時間、立即執行。

接著，頁面會來到「在我抵達『住家位置』時」，此時點選下方「新增空白的自動化操作」，在搜尋欄中輸入「LINE」，選項目中的「傳送訊息」，最後輸入收件人和預設內容即可。

要注意的是，對手機來說，設定地址最小偵測範圍大約在100公尺左右。另外，傳LINE的對象是要自己打字填進去，所以要確認對方的LINE名稱是什麼。還有人指出，升上iOS 18之後，似乎就沒辦法使用這個功能。

至於安卓用戶，有網友推薦某款定位APP，「偵測到男友在住家附近了還會提早說『XXX即將抵達住家』之類的，設定到達公司通知也行，還可以隨時看男友在哪。」