　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE聯絡，從講電話到傳照片都離不開LINE。有妹子分享，男友看了網上教學，設定了LINE的自動回覆，出門和到家時，手機都會自動傳「我出門了喔～」和「我到家了喔～」給她。不少有設定過的網友見狀，紛紛點頭，「真的方便！沒在講話時直接變聊天室最有溫度的話。」

原PO在Threads表示，男友看到LINE自動設定回覆的教學後，便把手機設定成出門、到家時都會自動傳「我出門了喔～」和「我到家了喔～」的訊息給她。就有人好奇，會不會因為覺得是罐頭訊息不舒服，原PO則表示男方還是會習慣性傳訊分享事情，設定只是簡單告知外出，所以可以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱論，有網友覺得相當不錯，「感覺方便，我老公出門回家，可能一開始比較匆忙或回來馬上要忙工作，常常忘記說，或者過很久才傳訊息，搞得我也很懶得報備我要去哪裡。」

過來人則點頭推，「我自己是覺得很方便，因為有的時候會忘記說，然後對方會擔心有沒有安全到家」、「哈哈哈哈真的方便，科技報備男友已經用兩年了，他一直想要幫我設定但被我拒絕。」

值得注意的是，該設定得用iPhone的捷徑功能，首先打開「捷徑」，找到下方選項「自動化」，選擇右上方「+」符號 （新增自動化操作），找到「抵達」，選擇或輸入住家位置，勾選任何時間、立即執行。

接著，頁面會來到「在我抵達『住家位置』時」，此時點選下方「新增空白的自動化操作」，在搜尋欄中輸入「LINE」，選項目中的「傳送訊息」，最後輸入收件人和預設內容即可。

要注意的是，對手機來說，設定地址最小偵測範圍大約在100公尺左右。另外，傳LINE的對象是要自己打字填進去，所以要確認對方的LINE名稱是什麼。還有人指出，升上iOS 18之後，似乎就沒辦法使用這個功能。

至於安卓用戶，有網友推薦某款定位APP，「偵測到男友在住家附近了還會提早說『XXX即將抵達住家』之類的，設定到達公司通知也行，還可以隨時看男友在哪。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　公告曝光
連5年虧損！處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％
入夜雨更強！　下周一雨區再擴大
快訊／宜蘭罷綠重創！　俞凌傑准押禁見
快訊／首爾「知名商展中心」COEX火災！　濃煙竄出
陸國企會議室男女「揉臀激吻」　一票人看直播傻眼
日本長野重大車禍　4名學生身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵端午連假加開109列車　4／28起開放訂票

呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

極東之光「三貂角燈塔」90周年　4／30點燈慶生

男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

鋒面過境「入夜後雨更強」　下周一雨區再擴大

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

禿子、燕子、漢子426合體！黃暐瀚點1關鍵：韓國瑜沒理由不去

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

板橋明星國中「半年3起墜樓」校長自請離職　曾爆霸凌教師

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

台鐵端午連假加開109列車　4／28起開放訂票

呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

極東之光「三貂角燈塔」90周年　4／30點燈慶生

男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

鋒面過境「入夜後雨更強」　下周一雨區再擴大

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

禿子、燕子、漢子426合體！黃暐瀚點1關鍵：韓國瑜沒理由不去

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

板橋明星國中「半年3起墜樓」校長自請離職　曾爆霸凌教師

被爆交通違規駕照吊扣仍「無照上路」　林思銘質疑個資遭竊用

新青安重回5千件↑「熱度回升」？專家搖頭　推測2原因曝

扯！檢調搜索宜蘭黨部「帶走關鍵公文」　國民黨罷綠二階只剩1天

快訊／公共工程爆「底渣混凝土」低價高賣　預拌廠老闆遭聲押

台股重返2萬「緊張氣氛獲緩解」　法人：投資信心仍待修復

酒後用特斯拉自動駕駛功能　警發現「男座位上爽睡」酒駕罪逮捕

台鐵端午連假加開109列車　4／28起開放訂票

台南滑輪選手練習看天吃飯　蔡宗豪爭取園區市長承諾2月內找地

鄭中基離婚爆2大內幕！住豪宅「贍養費只月給8000」與妻鬧上法院

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

醉男搭計程車耍賴不下車！被勸竟嗆警：你恐嚇我

生活熱門新聞

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

冏星人「戰爭後我會逃」：死在台灣才是負責任？

餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸市府

東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨

快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

板橋明星國中「半年3起墜樓」　校長自請離職

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

明「雨炸全台」又降溫　下周鋒面挾雨接力

台灣東部海域22:20規模4.7地震　最大震度3級

知名火鍋創始店5／12熄燈　網友不捨

5生肖要發了！　財運跌深反彈

更多熱門

相關新聞

Threads網頁版新增多項功能

Threads網頁版新增多項功能

Meta今（25日）宣布，其社交平台Threads的官方網域已正式從Threads.net遷移至Threads.com，並同步釋出多項網頁端新功能，以提升用戶在桌面版的瀏覽與互動體驗，未來輸入Threads.net的用戶將自動重新導向至Threads.com。

女竄改DNA鑑定報告　把兒變成男友生的

女竄改DNA鑑定報告　把兒變成男友生的

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網推這家：不熱也好吃

麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網推這家：不熱也好吃

Threads宣布「開放下廣告」

Threads宣布「開放下廣告」

關鍵字：

LINE自動回覆報備Threads情侶男友

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

快訊／台南香舖店惡火　老闆夫妻不治

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面