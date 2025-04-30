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社會 社會焦點 保障人權

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

記者張君豪／新北報導

30日凌晨1時25分，汐止警分局長安派出所接獲民眾報案，指稱保長路45巷15號前有一輛用帆布包裹的貨車違停，且遮罩擋住車牌疑似規避警方取締，警員到場依違反道路交通管理處罰條例56條1項「不緊靠道路右側停車」違規開單告發，但因在白線開單引發民眾不滿。

▲汐止長安所警員今晨接獲檢舉針對白線違停車輛開單遭民眾質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止長安所警員今晨接獲檢舉，針對白線違停車輛開單，結果遭民眾質疑。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

被罰民眾貼文質疑：警車右側沒警徽塗裝「完全沒警徽標誌的車、我會覺得是真警察嗎？」但此說法遭網友嗆翻，「最好假警察有製單機啦！」也有細心網友指出，PO文者影片有拍到警車左側的分局名稱和警徽，認為是遭開單不滿、存心刁難警察。

▲汐止長安所警員今晨接獲檢舉針對白線違停車輛開單遭民眾質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

對此汐止警方說明：長安所警員係因接獲檢舉電話，才會凌晨到場取締，現場白線雖然可以停車，但仍需緊靠路緣停放，若車輛離路緣超過15公分，警方依規定開罰並無問題；另外告發地點是巷口人車進出處，巷口內10公尺不管有無劃紅黃線，均是車輛禁停區，民眾停放一般在未妨害人車進出狀況下，警方通常不會主動開罰，但本案因民眾檢舉加上現場違停車輛眾多，呼籲民眾支持、配合第一線警員執行公權。

▲汐止長安所警員今晨接獲檢舉針對白線違停車輛開單遭民眾質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

對於被開罰民眾質疑長安所警備車右側車身未貼警徽編號，警員當下就說明該車屬警備車，且警員開單過程均著制服執法，程序符合規定，該輛警車因右側車身受損，日前返廠烤漆整備，警車編號和警徽尚未塗裝，該車已於上午9時20分貼號完畢。

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