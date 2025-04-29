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凱道越南人持身分證？養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：是拿居留證

▲▼ 。（圖／翻攝自戴振博FB）

▲老闆娘打臉，拿的是居留證，非身分證。（圖，下同／翻攝自戴振博FB）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨26日舉行「戰獨裁」集會，出現一群移工配戴「鄭正鈐 新竹正好」的帽子，且不太會說中文，遭質疑為違法動員的移工。鄭正鈐澄清，這些人持有中華民國國民身分證。然而，新竹市雙罷免領銜人戴振博貼出影片，新竹紅娥健康養生館老闆娘指出，參加集會的越南人，其實只持有居留證。

新竹「紅娥健康養生館」老闆娘何氏卿在移工疑雲出來後，主動澄清「自己才是主揪」。事實上，養生館開幕時，鄭正鈐曾派服務處主任謝國泰，參加開幕剪綵，並曾親自造訪養生館享受按摩服務。

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新竹市雙罷免領銜人戴振博在臉書貼出一段影片，當媒體問到「昨天那位弟弟，是不是還沒拿到台灣身分證？」何氏卿表示，拿的只是居留證，「因為我們還沒辦到台灣身分證」。她解釋，這些越南人來台是為了念書，也不解「為什麼一定要辦台灣身分證，合法居留就好了」，並請旁邊來台7年的男子出示居留證，「他也沒辦身分證」。

▲▼ 。（圖／翻攝自戴振博FB）

戴振博表示，「奇怪了，鄭正鈐委員不是說426凱道活動參加者都是持有台灣身分證的新住民嗎？怎麼一問之下就破功了！」合法居留是可以的，但不能邀請外國人民參與競選或罷免相關的活動，並喊話鄭正鈐「不要再硬拗了」，更別再拿新住民或在台就學、就業的外籍人士當擋箭牌，「你才該向被你欺騙的這些無辜外籍人士道歉，還給受害者一個公道！」

根據《公職人員選舉罷免法》第56條規定，不得邀請外國人、大陸地區人民或香港、澳門居民從事第45條所列行為，其中就包括「參與競選或支持、反對罷免案的遊行、拜票、募款活動」。

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