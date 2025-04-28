搭捷運喝水！車廂竟廣播「呼叫保全抓人」傻眼　兩派戰翻：抓得好

▲北捷禁止飲食。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運是許多台灣人和觀光客仰賴的大眾運輸工具，站內禁止飲食也是大家熟知的規定，有網友表示，日前搭捷運時，聽到車廂廣播，請保全前往第五車廂，因為有乘客飲水，讓他驚訝直呼「有這麼嚴重嗎？」貼文曝光，網友也點頭喊「是有點誇張」，但也有人認為「不能遵守規定就不要搭」。

有網友在PTT發文，「捷運廣播保全到車廂抓喝水的」，聽到捷運車廂廣播，「請保全到第五車廂，有乘客在車廂內喝水」，原以為僅飲料被禁止，沒想到連喝水也不行，「這麼嚴重？要廣播保全立即去車廂處理？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光引發兩派網友論戰，有人支持嚴格執法，捷運內本就禁止飲食；但也有人質疑喝水是否真的如此嚴重。支持的網友直呼，「捷運能相對整潔就是禁止飲食」、「抓得好，要是不抓以後沒人會遵守」、「搞清楚規定再搭乘，被罰是自己的問題」、「規定就是規定，不爽不要搭」、「進車廂內什麼都不能喝，連吃藥喝水都不行，遵守很難嗎？」「你開放水，就會有人偷渡透明液體」、「早期剛開始是真的會有廣播抓人」。

另一派網友則認為，「火車都能吃便當了，捷運連喝水都不行」、「喝水可以吧，又沒丟垃圾」、「從淡水坐到象山會被渴死」、「小題大作了」、「比酒駕還可怕」、「一直以來都覺得不能喝水很扯」。

事實上，北捷官網指出，根據《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者將被罰款新台幣1500元以上、7500元以下。若乘客因疾病、 身體不適等特殊狀況，需喝水、吃糖、吃藥，可洽服務人員予以協助。