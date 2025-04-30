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明起變天有雨　未來一周鋒面接力「晴雨交替」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天天氣持續暖熱，明天起受到鋒面一波波接近和通過的影響，各地晴雨交替、忽冷忽熱。明天降雨機率增加，午後降雨狀況更明顯。周六、周日首波梅雨鋒面通過，台灣附近水氣增多，中部以北部地區開始有零星短暫雨，南部平地也有午後陣雨。下周一稍有空檔，緊接周二又有鋒面通過台灣。

謝佩芸表示，今天台灣上空晴朗少雲，整體天氣穩定，華南一帶雲量比較多，目前有一道鋒面系統正在逐漸建立，預計明天逐漸接近台灣，並掠過台灣北部海面，天氣會稍微不穩定。她指出，今天各地晴朗，雲量比較少，午後各地山區要留意陣雨。今天各地溫度相當高，白天高溫可以來到31、32度以上，尤其南部內陸近山區高溫會來到34、35度。

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她表示，周五整個鋒面系統通過，到周六又有新一波鋒面在華南地區建立，周六、周日這波鋒面通過台灣。下周一稍微有空檔，但新的鋒面又在建立，下周二通過台灣。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，明天有一波鋒面通過台灣北部海面，整體雨勢不會太大，但天氣略微不穩定，台中以北、東半部地區有局部短暫雨，山區也可能降雨，中午過後在熱力作用影響，降雨比較明顯。

她表示，周五鋒面通過後，西半部天氣穩定，東半部局部短暫雨，山區有午後陣雨發生。周六下一波鋒面又將接近，台灣附近水氣增多，中部以北部地區開始有零星短暫雨，南部平地也有午後陣雨。周日預計是下一波鋒面影響較明顯的時間，各地天氣比較不穩定。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，謝佩芸表示，今天清晨在東北季風影響下，北台灣氣溫都明顯偏低，不過白天高溫來到30度以上，日夜溫差大。明天清晨和今天相比會有一些回升，但雲量增多，北台灣高溫又會下降，是比較舒適的狀態。鋒面通過後，後續氣溫起伏相當快，未來一周感受會忽冷忽熱，南部地區白天高溫還是可以來到30度以上。

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