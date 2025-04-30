　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

▲總統賴清德出席國政研究班高階領導研究班聯合開訓典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨26日於凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，總統賴清德當天回應則稱「在野黨如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門」。對此，媒體人李艷秋今（30日）表示，無能才會走向獨裁，賴清德上任做了4件事，欺負陸配、布滿共諜、跪送台積電、延長兵役，在野搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

李艷秋表示，426遊行，號稱25萬人去向賴清德「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德有恃無恐，他真正在意的，是人民揭穿是個「無能」之人。

李艷秋指出，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。來算算賴總統就職ㄧ年了，都做了什麼？沒做什麼？第一，面目猙獰去欺負幾個陸配，弄得人家妻離子散。

第二，李艷秋說，府院黨首長身邊布滿共諜，事件爆發到現在沒有説明、沒有懲處、沒有道歉，總統府更在匪諜諮議吳尚雨曝光前先讓其離職，以示與總統府無關；賴總統的無能及不敢作為，使抗中保台成為笑話。而且，匪諜就這幾咖嗎？

李艷秋提到，第三，跪送台積電給美國，經濟部長承認，整條護國神山的供應鏈都會離開台灣，台灣基本被挖空；即便如此，還得不到川普一絲滿意的眼神。

李艷秋說，第四，應美國要求，延長兵役、拉高後備徵召的年齡、規劃男女皆兵，ㄧ旦發生戰事，父母兒女將ㄧ起上戰場。賴清德等同向全民宣告，他無能與中共談和平，也無能搞好兩岸關係，更無能搞台灣獨立，讓台灣的未來充滿不確定，下個世代都將毀在他手上。

最後，李艷秋強調，執政者為了掩飾自己無能，特別熱衷擴充權力，用權力的光環讓百姓以為神功附體，但光環是大家給的，大家也有權利收回。套句賴清德自己的話「我們要用更大的民主」，讓執政者向絕對多數低頭，絕不能讓執政者因為無能，踏出獨裁的第一步。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比101大近5倍！「全台最大百貨商場」拚明年底開幕
前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查了
王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」　6藝人聲援幫反擊
尷尬畫面曝！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭就走
印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態
川普批台日韓「他們花我們的錢過得很好」　狂言：要拯救全世界

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

核電5月歸零　凌濤嗆郭智輝竟堅持「菲律賓綠電」：台灣的悲哀

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

核電5月歸零　凌濤嗆郭智輝竟堅持「菲律賓綠電」：台灣的悲哀

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

鳴日廚房把頤宮搬上車！大啖鮑魚漢堡、龍蝦米苔目　遊程今起開賣

廖錦德被控閃躲…揭「不受訪原因」　溫情喊話廖峻：誓死保護我爸

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

金哈克曼與妻陳屍家中「屍檢最終結果曝」！ 體內驗出1物：長期飢餓

章子怡頒獎禮舞台意外摔倒！「坐輪椅搭高鐵」網憂心…經紀人回應

勞動節優惠今天就開始！星巴克4／30起連兩天「大杯買一送一」

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

政治熱門新聞

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

蕭旭岑聲援區桂芝　轟賴政府兩套標準

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

挺區桂芝轉發中共徵文　翁曉玲批陸委會欺負老百姓

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

核電將歸零　凌濤：漲電價是賴政府不缺電解方？

周萬來2度未出席司委會！　吳思瑤轟韓國瑜踐踏國會制度

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

更多熱門

相關新聞

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

大罷免潮如火如荼進行中，今（30日）稍早，罷免國民黨立委洪孟楷團隊「罷洪！！刻不容楷」也宣布，第二階段連署收件50592份，已達到130%安全門檻。

民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

張淵翔40萬交保！紀文荃、張金發羈押禁見

張淵翔40萬交保！紀文荃、張金發羈押禁見

關鍵字：

大罷免賴清德國民黨民進黨戰獨裁李艷秋

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

明變天！　「雨最大」地區曝

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面