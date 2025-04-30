盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨26日於凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，總統賴清德當天回應則稱「在野黨如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門」。對此，媒體人李艷秋今（30日）表示，無能才會走向獨裁，賴清德上任做了4件事，欺負陸配、布滿共諜、跪送台積電、延長兵役，在野搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

李艷秋表示，426遊行，號稱25萬人去向賴清德「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德有恃無恐，他真正在意的，是人民揭穿是個「無能」之人。

李艷秋指出，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。來算算賴總統就職ㄧ年了，都做了什麼？沒做什麼？第一，面目猙獰去欺負幾個陸配，弄得人家妻離子散。

第二，李艷秋說，府院黨首長身邊布滿共諜，事件爆發到現在沒有説明、沒有懲處、沒有道歉，總統府更在匪諜諮議吳尚雨曝光前先讓其離職，以示與總統府無關；賴總統的無能及不敢作為，使抗中保台成為笑話。而且，匪諜就這幾咖嗎？

李艷秋提到，第三，跪送台積電給美國，經濟部長承認，整條護國神山的供應鏈都會離開台灣，台灣基本被挖空；即便如此，還得不到川普一絲滿意的眼神。

李艷秋說，第四，應美國要求，延長兵役、拉高後備徵召的年齡、規劃男女皆兵，ㄧ旦發生戰事，父母兒女將ㄧ起上戰場。賴清德等同向全民宣告，他無能與中共談和平，也無能搞好兩岸關係，更無能搞台灣獨立，讓台灣的未來充滿不確定，下個世代都將毀在他手上。

最後，李艷秋強調，執政者為了掩飾自己無能，特別熱衷擴充權力，用權力的光環讓百姓以為神功附體，但光環是大家給的，大家也有權利收回。套句賴清德自己的話「我們要用更大的民主」，讓執政者向絕對多數低頭，絕不能讓執政者因為無能，踏出獨裁的第一步。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）