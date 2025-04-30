偷吃人夫「分手後傳訊正宮坦白」　小三挨告要賠50萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫與女同事小美（化名）發生婚外情，兩人交往大約10個月，分手之後，小美主動傳訊息將這件事情告訴她，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美辯稱交往前不知道男方已婚，但並未獲得新竹地院法官採信，日前被判應賠償人妻50萬元較為適當。

▲小美與人夫交往，雖然她堅稱不知道男方已婚，但仍被法官判處應賠償正宮50萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫因工作關係結識同事小美，沒想到兩人竟在2023年1月間開始交往，直到同年11月才分手，他們在交往期間曾發生多次性行為；此外，小美在2024年5月間突然傳訊息給她，並說出上述事情，她這才知道丈夫有外遇，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，配偶權並非憲法上的權利，而且她在答應與人夫交往之前，根本不知道對方已婚，她不是故意的；退一步而言，縱使認為她的行為涉及侵權需要賠償，也希望法官能考量她的身分及經濟狀況，予以酌減賠償金額。

新竹地院法官認為，小美不否認曾與人夫交往，雖然她聲稱不知道男方已婚，但她擁有相當的智識能力及社會歷練，只要稍加詢問，應當不難發現男方是有婦之夫；再者，從她事後傳給人妻的訊息中可知，她早在交往初期就知道男方已婚，因此，最終沒有採信她的說詞，經衡量雙方身分、地位、經濟收入等因素之後，判她應賠償人妻50萬元較為適當，全案仍可上訴。