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店家IG宣傳「胸前夫妻刺青」　她意外抓包尪外遇女同事

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）外遇女同事小美（化名），兩人不僅在胸前留下「夫妻刺青」，甚至讓店家拍攝宣傳短片並放上IG，行車記錄器也有拍到兩人在車上更衣、獨處40分鐘的內容，讓她無法接受，因而決定提告求償100萬元。新竹地院法官審理之後，判阿哲和小美應連帶賠償40萬元較為適當。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲人妻抓包丈夫阿哲外遇女同事小美。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿哲已婚，兩人仍發展出不正當交往關係，去年7月間小美在阿哲的車上更換衣物，居然要求阿哲幫忙脫衣，接著他們在汽車後座獨處大約40分鐘，這部分有行車記錄器檔案為證；更誇張的是，他們還將英文名字的縮寫以刺青的方式刺在胸前，並讓店家拍攝短片宣傳，標註包含「永恆的愛」、「夫妻刺青」等等，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

阿哲辯稱，他們是為了幫助商家推廣宣傳，才會答應拍攝；至於車上的事情，小美雖然有在後座更換衣物，但並非全數脫光，他也沒有回頭偷看，更沒有坐在一起，兩人並無做出任何踰矩的行為，僅有一次身體接觸是因為他身體不適，請小美幫忙按摩舒緩而已。

而小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，僅具狀表明自己的經濟狀況，除此之外，沒有發表任何聲明。

新竹地院法官認為，小美和阿哲都是有配偶之人，小美卻毫不避諱直接在阿哲的車上換衣服，從行車記錄器檔案證據看來，雙方確實有過肢體碰觸，他們甚至將彼此的英文名字縮寫刺青於胸前，顯然已經踰矩，最終沒有採信阿哲的說詞，裁定兩人應連帶賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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