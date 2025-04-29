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社會 社會焦點 保障人權

夫控妻摩鐵偷吃2次求償50萬　小王瞎扯「他已習慣」下場賠1萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男子阿哲（化名）發生婚外情，去年4月間甚至兩度前往摩鐵開房間，讓他無法接受，憤而決定對阿哲提告求償50萬元；阿哲則辯稱，人夫早就知道小花會稱呼其他男性為「老公」，顯然已經司空見慣，提告只是為了錢。桃園地院法官審理之後，判阿哲應賠償人夫1萬元較為適當。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人夫控訴妻子小花曾和阿哲一起前往摩鐵開房間2次。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小花婚後不到半年就性情大變、無法聯絡，對他提出的質疑也總是草率帶過，持續追問才知道，小花竟然與阿哲發生婚外情，甚至在2024年4月間前往摩鐵開房間至少2次，阿哲還曾前往小花的老家，讓他大受打擊，憤而決定對阿哲提告求償50萬元。

阿哲則辯稱，人夫和小花本來感情就不好，不是他破壞的，況且人夫早就知道小花在外面處處留情，甚至會稱呼其他男性為「老公」，顯然已經司空見慣，之所以提告只是為了求財，人夫的行為已經違反誠信原則。

桃園地院法官檢視小花與阿哲之間的對話紀錄，發現有一次阿哲詢問小花是否要來他家睡覺，小花回答「我老公在」，他則立即回覆「好」，並附上一張哭臉的表情貼圖；此外，他還在對話中多次稱呼小花為「寶貝」、表達仰慕之情，可見兩人關係親密，確實侵害到人夫的配偶權。

至於摩鐵一事，法官認為，人夫是透過質疑的方式取得小花和阿哲的陳述，他的問題夾帶預設答案，高度存在誘導性質，而且小花和阿哲的回答並非完全相同，所以無法僅憑這份陳述內容，就認定兩人曾共宿摩鐵。

最終，法官裁定阿哲應賠償人夫1萬元較為適當，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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