女會計偷吃同事「公司變砲房」！穿情趣內衣自拍　色色照片被抓包

▲女會計與已婚的男同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）在某公司擔任會計，沒想到任職期間，她與已婚的男同事阿勇（化名）發展出不可告人的關係，不但曾在公司內發生性行為，並且穿著情趣內衣、拍私密照讓阿勇觀覽，因而被阿勇的正宮告上法院。台中地院審理後，判小美須賠25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇2017年與妻子小茹（化名）結婚，婚後育有2名子女，原先生活幸福美滿，直到後來阿勇結識了小美，婚姻生活就此變調。

2021年1月間，阿勇向小美提出逛街、吃飯的請求，小美當時並沒有拒絕，彼此之間的關係逐漸變得親密。直到同年3月間，小美又向阿勇提出約會邀請，2人於是前往看夜景、吃飯，並且發生性行為。

此後2人開始正式交往，小美時常利用小茹不在家、工作空檔等零碎時間，與阿勇發生性行為，每個月至少發生1至2次關係，愛的足跡遍布各汽車旅館、小美家，甚至還在公司發生過關係。

▲女會計與已婚的男同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小美還曾接收阿勇所購買的情趣用品、情趣內衣等禮物，並且換上情趣內衣以後，發送性感照片給阿勇。

小茹原先渾然不知遭到背叛，直到後來發覺丈夫的異常，經過追查以後，丈夫才坦白，已跟小美交往23個月，且多次發生性行為。小茹頓感崩潰，因此氣得將小美告上法院，求償120萬元。

對此，小美則辯稱，僅有跟阿勇發生2次關係，且情趣用品、情趣內衣的部分，都是阿勇單方面購買，她並沒有共同購買。小美還說，她因為這件事丟了工作，且被新婚的丈夫逼迫墮胎、離婚，付出的代價相當沉重，希望能將賠償金酌減至15萬元。

台中地院法官經過審理，衡量雙方的家庭狀況後，判小美須賠25萬元，超過的部分無理由，應予以駁回，全案仍可上訴。