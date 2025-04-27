　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女會計偷吃同事「公司變砲房」！穿情趣內衣自拍　色色照片被抓包

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲女會計與已婚的男同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）在某公司擔任會計，沒想到任職期間，她與已婚的男同事阿勇（化名）發展出不可告人的關係，不但曾在公司內發生性行為，並且穿著情趣內衣、拍私密照讓阿勇觀覽，因而被阿勇的正宮告上法院。台中地院審理後，判小美須賠25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇2017年與妻子小茹（化名）結婚，婚後育有2名子女，原先生活幸福美滿，直到後來阿勇結識了小美，婚姻生活就此變調。

2021年1月間，阿勇向小美提出逛街、吃飯的請求，小美當時並沒有拒絕，彼此之間的關係逐漸變得親密。直到同年3月間，小美又向阿勇提出約會邀請，2人於是前往看夜景、吃飯，並且發生性行為。

此後2人開始正式交往，小美時常利用小茹不在家、工作空檔等零碎時間，與阿勇發生性行為，每個月至少發生1至2次關係，愛的足跡遍布各汽車旅館、小美家，甚至還在公司發生過關係。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲女會計與已婚的男同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小美還曾接收阿勇所購買的情趣用品、情趣內衣等禮物，並且換上情趣內衣以後，發送性感照片給阿勇。

小茹原先渾然不知遭到背叛，直到後來發覺丈夫的異常，經過追查以後，丈夫才坦白，已跟小美交往23個月，且多次發生性行為。小茹頓感崩潰，因此氣得將小美告上法院，求償120萬元。

對此，小美則辯稱，僅有跟阿勇發生2次關係，且情趣用品、情趣內衣的部分，都是阿勇單方面購買，她並沒有共同購買。小美還說，她因為這件事丟了工作，且被新婚的丈夫逼迫墮胎、離婚，付出的代價相當沉重，希望能將賠償金酌減至15萬元。

台中地院法官經過審理，衡量雙方的家庭狀況後，判小美須賠25萬元，超過的部分無理由，應予以駁回，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／竹北西濱公路「貨車追撞皮卡」2傷　1人無呼吸心跳
板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機
韓團首度站上大巨蛋！NMIXX千萬神曲現場嗨爆
嘎嬤辭世 二伯「曬遺物」吐思念：收下祢的愛
她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／竹北西濱公路「貨車追撞皮卡」2傷　1人無呼吸心跳

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機：都有徵兆

女會計偷吃同事「公司變砲房」！穿情趣內衣自拍　色色照片被抓包

「逃脫畫室」常駐女畫師遭槍殺！畫室公布課程退費事宜

快訊／高雄山區驚魂！轎車「剎車失靈」撞電桿　1昏迷3受傷

雲林男除草落工廠廢井！全身沾污泥畫面曝　黑漆漆一片如《猛毒》

相驗結果曝！板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

宜蘭海域赫見白化飛旋海豚！機率3萬分之1　賞鯨客超驚喜

快訊／台中東協廣場火警！3F排油煙機馬達燃燒　煙霧飄竄畫面曝

代誌大條！嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後不治

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

快訊／竹北西濱公路「貨車追撞皮卡」2傷　1人無呼吸心跳

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機：都有徵兆

女會計偷吃同事「公司變砲房」！穿情趣內衣自拍　色色照片被抓包

「逃脫畫室」常駐女畫師遭槍殺！畫室公布課程退費事宜

快訊／高雄山區驚魂！轎車「剎車失靈」撞電桿　1昏迷3受傷

雲林男除草落工廠廢井！全身沾污泥畫面曝　黑漆漆一片如《猛毒》

相驗結果曝！板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

宜蘭海域赫見白化飛旋海豚！機率3萬分之1　賞鯨客超驚喜

快訊／台中東協廣場火警！3F排油煙機馬達燃燒　煙霧飄竄畫面曝

代誌大條！嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後不治

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：希望不要計較

香港金像獎／打敗鬼才之道、熱辣滾燙！劉冠廷《老狐狸》頒獎給自己

富豪夫婦出價80萬求買她卵子！　女星李賢傻眼「有點侮辱」

快訊／竹北西濱公路「貨車追撞皮卡」2傷　1人無呼吸心跳

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機：都有徵兆

台南玉井必去2間景觀餐廳！飽覽綿延山景、雲海　走玻璃天空步道

笑稱專打洋投！張趙紘首安、首打點同時出爐　阿公讚：有魅力

海神雙洋將照樣贏！　延長賽戲劇性贏11分奪季後賽門票

林政華長傳阻殺MVP笑稱不小心丟準　雙手華麗美甲超吸睛

韓團首度站上大巨蛋！NMIXX千萬神曲〈Love Me Like This〉嗨爆萬名球迷

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

社會熱門新聞

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

板橋男開槍殺前妻！死者案發前10分鐘曾求救

輔大女校門前遭撞　雙腿粉碎性骨折

板橋畫師遭前夫槍殺　求救簡訊內容曝

朱立倫3人均否認犯行　謝龍介多吃一罪

吃生魚片併桌！對方「解壓縮」2人變5個

更多熱門

相關新聞

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

某大學應用中文系李姓主任出軌同校洪姓女教授，李男妻子楊女憤而提告小三賠償200萬元。未料，法院審理後出現戲劇性轉折，不僅判決元配敗訴，更直接挑戰現行司法實務見解，明確指出「我國法律根本沒有配偶權」的概念，引發外界關注。

店家IG宣傳夫妻刺青　她竟抓包尪外遇

店家IG宣傳夫妻刺青　她竟抓包尪外遇

丈夫休克命危！人妻到院才知尪有小三

丈夫休克命危！人妻到院才知尪有小三

公公幫掃地發現驗孕棒　意外揪出媳偷吃「2條線」

公公幫掃地發現驗孕棒　意外揪出媳偷吃「2條線」

夫重逢舊愛高調放閃　正宮怒告討百萬

夫重逢舊愛高調放閃　正宮怒告討百萬

關鍵字：

會計同事出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面