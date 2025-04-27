老公外遇不回家！人妻「1原因」離不下去：我不是沒骨氣

▲原PO早知老公外遇。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不是沒骨氣，但我不希望和婆家人別離。」一名女網友發文透露，她的老公外遇、好幾個月沒回家，然而，她卻因為放不下婆家人，所以還是沒辦法下定決心離婚，「如果是你們，會怎麼做？」貼文曝光後，引發討論。

有網友在「匿名公社」上發文表示，她的老公外遇，已經好幾個月沒有回家，「過年也只是年夜飯當天現身個幾小時，然後人又消失」。她坦言，她其實對老公早已沒有感情，也很想離婚，「但讓我放不下的，不是他，而是我的婆家人」。

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原PO透露，她沒有娘家人，所以結婚後，婆家就是唯一能當避風港的地方，「婆婆像我媽媽一樣疼我，小姑什麼事都挺我！公公不多話但也把我當女兒」，而且孩子也很黏爺爺、奶奶，放學回家第一句話更是「姑姑回來了沒？」

原PO直呼，她真的非常想離婚，「我不是沒骨氣，但我不希望和婆家人別離。」婆家也寧可沒有這個兒子，要她繼續住下、別到外面吃苦，「如果不是這些還愛著我們的人，我可能早就瀟灑的拍拍屁股走人了。如果是你們，會怎麼做？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不理解這種矛盾？就離婚，婆家一樣可往來吧」、「如果真的像家人，不會因為離婚就結束你跟婆家人的感情」、「如果婆家人也幫你當真的家人，就算離婚了，你也還是他們的女兒」、「自己的選擇，那只能怪自己」、「放過自己吧」。