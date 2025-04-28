陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃　小四傳背景硬到嚇人

▲被開除的北京中日友好醫院名醫肖飛。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

北京中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛近日被太太實名舉報婚外情，婚內出軌多人。中日友好醫院昨（27）日通報，經核查，舉報材料反映的肖某個人問題基本屬實，「該院根據相關規定，對肖某予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。」對此，肖飛回應稱，「有異議，我確實有做得不對的地方，但我並不認為我對醫療（安全）造成很嚴重的影響。」

▲被舉報是肖飛小四的董襲瑩。（圖／翻攝自微博）

《極目新聞》報導，肖飛的妻子稱，肖飛曾與中日友好醫院胸外科某護士長、中國醫學科學院腫瘤醫院某規培住院醫師產生婚外情。值得注意的是，肖飛的妻子還在舉報信中指控肖飛曾在手術期間將病人扔在手術台。

據了解，肖飛的妻子也是一名醫生，他爆出的內容堪稱「鉅細彌遺」，從人品、兩性關係、醫德醫風全都囊括在內，出軌對象則涵蓋醫院的護士長、護士、住院醫師等不同身份，其中，被點名的培訓住院醫師「小四」董襲瑩更是傳出已近臨盆，身份背景更是不簡單。

▲向醫院爆料舉證的肖飛妻子古瀟雅。（圖／翻攝微博）

根據網路流傳的資訊顯示，董襲瑩爲北京協和醫學院「4+4」臨床醫學項目在讀生，醫科院腫瘤醫院泌尿外科規培醫生，其父親為某國企總經理，母親更是北科大某醫院的副院長。在捲入這場風波之際，被指稱利用其豐厚的人脈資源干涉人事，還因懷孕而被肖飛帶往西安跟長輩見面。

至於肖飛妻子關於醫德上的爆料稱，肖飛為了保護董襲瑩，在手術室與護士大吵後，竟放著手術中的病人不管，與董襲瑩一同離開手術室長達40分鐘。肖飛雖對此作出澄清，在婚外情事件爆發後，只讓外界對其信心全失，信譽大打折扣。