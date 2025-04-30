　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

▲▼司法法制委員會 秘書長周萬來沒到場 會議空轉 主席莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法法制委員會秘書長周萬來沒到場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會召委莊瑞雄本週安排兩日邀請立法院秘書長周萬來，針對立院資安、3月25的違法會議、防止共諜滲透等進行專案報告並備詢。然而，周萬來皆未到場。會議開始後，莊瑞雄轟，國民黨就是超級藐視國會，這就是囂張，沒有任何政府高官可以不受監督的，「不想來的就滾！」；會議尾聲，民進黨團也提出臨時提案，譴責周萬來。

莊瑞雄指出，今天他邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢。但是他們一個人都沒有到，這個議題他們可以好好的來說理，週一宣布開會後，立法院就發出一個新聞稿指出幕僚人員不是司法法制監督的對象，但莊瑞雄批評此說法荒謬，認為儘管議題涉及政治性，卻更具社會公益重大性。

莊瑞雄援引《立法院職權行使法》第59條之3，強調「應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席」，質疑除非秘書長與相關人員不認為自己是政府官員，否則實在講不通。秘書長的列席位子今日空著，形同制度被背叛，根本是看心情決定是否出席備詢。

莊瑞雄強調，他並非第一位邀請秘書長列席的召委，國民黨立委如林為洲、李貴敏、游毓蘭、吳宗憲擔任召委時也曾邀請過。如今卻因「心情不好就不來」，實在離譜，這哪門子的國會改革？根本是國會改革的大倒退。他直言國民黨此舉是「超級藐視國會、這就是囂張」，並質疑是否國民黨與韓國瑜認為國民黨會永遠過半，才有恃無恐，破壞整個國會運作，「不想來的就滾！」

會議尾聲，民進黨團提出臨時提案，再度譴責周萬來，「立法院秘書長周萬來、議事處處長高百祥、法制局長郭明政等人，未經請假程序逕自缺席司法法制委員會，未提供會議書面報告文件，更曲解誤用立法院內規。今日二度缺席，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主、藐視國會，特此提出譴責。」而此次司法法制委員會於上午9點31分散會。

▲▼司法法制委員會 秘書長周萬來沒到場 會議空轉 主席莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比101大近5倍！「全台最大百貨商場」拚明年底開幕
前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查了
王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」　6藝人聲援幫反擊
尷尬畫面曝！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭就走
印度最快24小時動武！　巴基斯坦進入高度戒備狀態
川普批台日韓「他們花我們的錢過得很好」　狂言：要拯救全世界

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

核電5月歸零　凌濤嗆郭智輝竟堅持「菲律賓綠電」：台灣的悲哀

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

吳思瑤痛批周萬來「出過的書可丟焚化爐」　陳智菡酸：要焚書坑儒？

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

黃珊珊、陳昭姿426沒上凱道　黃國昌：見縫插針大可不必

核電5月歸零　凌濤嗆郭智輝竟堅持「菲律賓綠電」：台灣的悲哀

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

鳴日廚房把頤宮搬上車！大啖鮑魚漢堡、龍蝦米苔目　遊程今起開賣

廖錦德被控閃躲…揭「不受訪原因」　溫情喊話廖峻：誓死保護我爸

開單遭車主質疑「警車沒警徽」　汐止分局揭白線停車開罰2關鍵

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

金哈克曼與妻陳屍家中「屍檢最終結果曝」！ 體內驗出1物：長期飢餓

章子怡頒獎禮舞台意外摔倒！「坐輪椅搭高鐵」網憂心…經紀人回應

勞動節優惠今天就開始！星巴克4／30起連兩天「大杯買一送一」

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

中國附醫致函《刺胳針》 要求撤文　認院內醫師投書違科學倫理

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

政治熱門新聞

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

蕭旭岑聲援區桂芝　轟賴政府兩套標準

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

挺區桂芝轉發中共徵文　翁曉玲批陸委會欺負老百姓

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

核電將歸零　凌濤：漲電價是賴政府不缺電解方？

周萬來2度未出席司委會！　吳思瑤轟韓國瑜踐踏國會制度

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

更多熱門

相關新聞

周萬來2度未出席司委會！　吳思瑤轟韓國瑜踐踏國會制度

周萬來2度未出席司委會！　吳思瑤轟韓國瑜踐踏國會制度

立法院司法法制委員會於28日與30日兩度邀請立法院秘書長周萬來列席備詢，但周皆未出席，引發民進黨立委吳思瑤不滿。會議開始前，吳思瑤強烈抨擊，「國會沒有這麼大，立法院也不可以這麼狂妄、囂張」，她更批評周萬來「除了是周亂來，甚至成為萬年的周不來」，並指控立法院長韓國瑜濫用內規，形同為周萬來發出「免死金牌」，踐踏國會制度。

意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」的脆弱執政

意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」的脆弱執政

遭檢舉涉入礦稅敲詐　傅崐萁轟民進黨政府：為了大罷免潑髒水

遭檢舉涉入礦稅敲詐　傅崐萁轟民進黨政府：為了大罷免潑髒水

基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

自稱是台灣人也是中國人　連勝文嗆民進黨

自稱是台灣人也是中國人　連勝文嗆民進黨

關鍵字：

民進黨譴責周萬來莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

明變天！　「雨最大」地區曝

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面