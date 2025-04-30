民進黨2度提案譴責周萬來！　莊瑞雄怒：不想來的就滾

▲司法法制委員會秘書長周萬來沒到場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會召委莊瑞雄本週安排兩日邀請立法院秘書長周萬來，針對立院資安、3月25的違法會議、防止共諜滲透等進行專案報告並備詢。然而，周萬來皆未到場。會議開始後，莊瑞雄轟，國民黨就是超級藐視國會，這就是囂張，沒有任何政府高官可以不受監督的，「不想來的就滾！」；會議尾聲，民進黨團也提出臨時提案，譴責周萬來。

莊瑞雄指出，今天他邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢。但是他們一個人都沒有到，這個議題他們可以好好的來說理，週一宣布開會後，立法院就發出一個新聞稿指出幕僚人員不是司法法制監督的對象，但莊瑞雄批評此說法荒謬，認為儘管議題涉及政治性，卻更具社會公益重大性。

莊瑞雄援引《立法院職權行使法》第59條之3，強調「應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席」，質疑除非秘書長與相關人員不認為自己是政府官員，否則實在講不通。秘書長的列席位子今日空著，形同制度被背叛，根本是看心情決定是否出席備詢。

莊瑞雄強調，他並非第一位邀請秘書長列席的召委，國民黨立委如林為洲、李貴敏、游毓蘭、吳宗憲擔任召委時也曾邀請過。如今卻因「心情不好就不來」，實在離譜，這哪門子的國會改革？根本是國會改革的大倒退。他直言國民黨此舉是「超級藐視國會、這就是囂張」，並質疑是否國民黨與韓國瑜認為國民黨會永遠過半，才有恃無恐，破壞整個國會運作，「不想來的就滾！」

會議尾聲，民進黨團提出臨時提案，再度譴責周萬來，「立法院秘書長周萬來、議事處處長高百祥、法制局長郭明政等人，未經請假程序逕自缺席司法法制委員會，未提供會議書面報告文件，更曲解誤用立法院內規。今日二度缺席，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主、藐視國會，特此提出譴責。」而此次司法法制委員會於上午9點31分散會。