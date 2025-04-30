周萬來2度未出席司委會！　吳思瑤轟韓國瑜踐踏國會制度

▲吳思瑤批評秘書長周萬來是周亂來、周不來。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會於28日與30日兩度邀請立法院秘書長周萬來列席備詢，但周皆未出席，引發民進黨立委吳思瑤不滿。會議開始前，吳思瑤強烈抨擊，「國會沒有這麼大，立法院也不可以這麼狂妄、囂張」，她更批評周萬來「除了是周亂來，甚至成為萬年的周不來」，並指控立法院長韓國瑜濫用內規，形同為周萬來發出「免死金牌」，踐踏國會制度。

吳思瑤指出，今天召委莊瑞雄安排「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，這個議題不能石沉大海，這個議題攸關司法中立跟政治中立，不論誰是國會多數，都應該遵守中華民國的法律，也該遵守立法院的議事中立，但週一跟今天一樣，昨天下班前沒有收到一個文字的書面報告，「周萬來就是周亂來」，連書面報告都不提供。

吳思瑤提到，今天早上她簽到時，只有薄薄兩張紙，就只有開會通知跟議事錄，這是前所未有的傲慢、前所未有的議事不中立，今天再一次上演，「周萬來除了是周亂來，甚至成為萬年的周不來」，韓國瑜替他出的免死金牌是濫用立法院的內規，且韓國瑜護航周萬來所用的法規，完全前言不對後語。

吳思瑤質疑，韓國瑜認為周萬來是幕僚，所以不受監督，但為什麼國安會秘書長、行政院秘書長這些也都是幕僚，那為什麼他們還要來立法院備詢？韓國瑜就是開了前所未有的惡例，立法院自我閹割監督的職權。

「國會沒有這麼大，立法院也不可以這麼狂妄、囂張」，吳思瑤說，依照憲法，立法院預算、法治都要受到司法法制委員會的監督，但是只有周萬來在韓國瑜的庇護下，變成違法院，周萬來所出的所有議事規則的書籍，全部可以丟進歷史的焚化爐中了，踐踏國會的內規，韓國瑜就是始作俑者。

