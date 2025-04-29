基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

▲基隆市民政處長張淵翔（圖右）遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委幽靈連署頻傳，累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。離譜的是，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪。對此，民進黨立委蔡其昌今（29日）批評，這根本是台灣政治史上的重大醜聞，不知道有多少人在不知情的情況下被冒用了？太誇張了。

幽靈連署書案遍地開花，基隆地檢署28日上午指揮調查站前往基隆黨部搜索，先約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義，下午再約談基隆黨部主委吳國勝、基隆黨部書記長李銘議、基隆黨部仁愛區主任張金發、基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰、基隆民政處長張淵翔、罷鄭備補領銜人許紹業等人，檢方訊後認定張金發、紀文荃、張淵翔等人有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲押。

張淵翔是前基隆市長張通榮之子，此次涉嫌提供戶政資料用於罷免案，對此，基隆市長謝國樑僅回應「尊重司法」，呼籲嫌疑人配合檢調「把事情都說出來」。

對該案，曾任台中縣民政局長的立委蔡其昌直言，這根本是台灣政治史上的重大醜聞，市政府直接透過政府的戶政系統調出選區資料給罷免綠營議員的黨部抄，不知道有多少人在不知情的情況下被冒用了？太誇張了。