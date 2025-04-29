稱「台灣人也是中國人」遭轟　連勝文：不聽民進黨的話就被鬥臭

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席連勝文日前赴中時，不僅與中國國台辦主任宋濤會談喊出「支持九二共識、反對台獨、深化兩岸合作」，更聲稱「我是台灣人也是中國人，這是許多台灣人共同的感受」，被民進黨抨擊為中共協力者。連勝文今（29日）受訪回擊，自己是第十代台南人，台灣人、中國人這兩個觀念沒有衝突，綠營就是要鬥臭、污辱他。

連勝文近日前往中國出席「兩岸基層民生發展交流會」開幕式，並與中國國台辦主任宋濤會談，演講時提及她母親來自浙江，故稱他算是「1/2浙江人」；連也強調，中華民族歷經抗戰後仍保有堅毅精神，有能力面對來自四方的挑戰，表示「中國國民黨與中國方面同樣懷有民族復興的理想，我們反對台獨，也會在九二共識的基礎上，持續推動各項合作，為兩岸民眾謀求最大福利」。

民進黨對此痛批，對照目前越南、柬埔寨等國已接連修法、嚴查中國洗產地行為，中共持續統戰操作，泛藍陣營內部有人主動靠攏、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。

連勝今日出席連胡會20周年和平之旅座談，會前受訪時則反擊，自己是第十代台南人，台灣人、中國人這兩個觀念沒有衝突，「但現在綠營的觀點就是只要你不聽民進黨的話，他就把你鬥臭、污辱你，這就是讓人民厭惡的原因。」