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超期待市景房！空服員住飯店拉窗簾　驚覺「畫印在窗簾上」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲女子一到現場才發現，所謂的市景只是印在窗簾上的畫，其實窗外只有白牆和天窗。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名空服員入住飯店最高樓層的房間，原本抱持著興奮期待的心情，以為從房間窗戶往外看就能欣賞漂亮城市景觀，沒想到一到房間才發現，原來所謂的市景其實只是印在窗簾上的畫，且把窗簾拉起來之後，外面只有白牆和天窗。

紐約郵報等報導，空服員斯特朗（Angela Ruth Strong）當時正與同事在墨西哥度假，她入住的是飯店9樓房間，比其他同事住的房間樓層都還要高，讓她非常期待。她說，「這是我第一次在這座城市過夜，另一名空服員告訴我，這裡是她最喜歡的飯店之一」。

只不過斯特朗進入房間之後，眼前的美景並不是那麼美好，因為眼前的城市景色其實只是印在窗簾上的畫，當把窗簾拉起來之後，眼前只剩下空白的白牆和簡樸天窗。

斯特朗把這一幕拍成影片上傳社群平台，立刻引來大批網友關注，影片觀看人次來到約300萬次。有網友留言提到，「想要欣賞美景，就要額外付費」、「裝上這種窗簾真的太聰明」。

不過斯特朗也說，她的感覺其實並沒有太差，因為享有空服員的福利，她住這間飯店沒花到她任何一毛錢，且這些年來早已欣賞過許多令人驚嘆的飯店美景。她還開玩笑稱，假的城市景色比同事房間窗外俯瞰停車場的畫面更加特別。

報導指出，其實先前也曾發生過類似事件。2024年5月，阿根廷一名網紅花大錢在義大利預訂海濱飯店，但到了現場之後才發現，美麗景色其實只是渡假村對面骯髒建築的海洋壁畫。

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