吳思瑤：打牌不能「詐胡」　國民黨上下挺作弊被抓包就翻桌

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨昨（26）舉辦「反綠共，戰獨裁」活動，動員眾多支持者上凱道，而立法院長韓國瑜出席時痛批民進黨搞大罷免，還以麻將形容，綠營只想打清一色。對此，民進黨團幹事長吳思瑤27日受訪時嘲諷，上牌桌就要守牌桌的規矩，打牌不能「詐胡」，但為什麼國民黨上下都在挺作弊、搞詐胡，然後被抓包就翻桌。

吳思瑤受訪時說，韓國瑜把民主政治比喻為打麻將，批評大罷免，令人不敢恭維。她說，但韓國瑜就是一個只會當「康樂股長」的立院院長，還能有什麼期待？

吳思瑤表示，跟韓國瑜講罷免是憲法賦權、神聖不可剝奪，完全徒勞無功、狗吠火車。她說，不要忘記了，在2024年12月20日立院再次動用舉手表決，惡修《選罷法》沒收人民罷免權，韓國瑜就是最大的幫兇。

「我是不懂什麼清一色、湊一色啦」。吳思瑤表示，好笑的是長這麼大，今天才知道原來不是「臭一色」，她批評，韓國瑜議事不中立，心中只有「藍白一色」，要說「清一色」，恐怕形容只會封殺民進黨議案、沒收少數黨聲音的韓院長才更貼切。

最後，吳思瑤說，總歸一句，上牌桌就要守牌桌的規矩，打牌不能「詐胡」，但為什麼國民黨上下都在挺作弊、搞詐胡，然後被抓包就翻桌。

▼韓國瑜凱道開講。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

