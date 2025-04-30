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瑞典傳統節慶前夕爆槍擊案　釀3死

▲瑞典槍擊案釀3死。（示意圖與本文無關／取自Pexels）

▲瑞典槍擊案釀3死。（示意圖與本文無關／取自Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

瑞典烏普薩拉（Uppsala）市中心於4月29日發生一起槍擊事件，造成3人死亡。案發地點為瓦克薩拉廣場（Vaksala Square）附近的一家理髮店；警方已展開謀殺調查，並封鎖現場進行取證，目前尚未公布死者身份，犯案動機亦不明。目擊者通報稱聽到多聲槍響，並看到人群驚慌逃散。

CNN報導，事發當時烏普薩拉正準備慶祝瓦爾普吉斯之夜（Walpurgis Night），這是一項在北歐地區廣受歡迎的春季傳統節日。瑞典司法部長斯特羅默（Gunnar Strömmer）對此事件表示高度關切，並強調政府正密切關注調查進展。有報導指稱，一名穿著深色衣物的男子在案發後騎乘電動滑板車離開現場，警方正追查其身分與是否涉案。

瑞典近年來面臨幫派暴力問題，槍擊事件頻傳。儘管政府已加強法律與警方權力，但此類事件仍時有發生。今年2月，瑞典厄勒布魯（Örebro）市曾發生一起造成10人死亡的大規模槍擊事件，為該國歷來最嚴重的槍擊案之一。

目前，警方呼籲目擊者提供更多線索，以協助破案。同時，當局也加強了對烏普薩拉市中心的安全措施，以防止類似事件再次發生。

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