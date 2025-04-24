康建槍擊案4死殷鑑　南投警擬建置「高解析槍彈比對系統」

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮康建生技公司廠房槍擊案於今年7月將屆滿4周年，當時造成4死1重傷、震驚全國；南投縣警局為進一步強化該縣警方在刑案鑑識上的專業能力，於今年爭取建置「高解析度槍彈及痕跡比對系統」，提升鑑識效率與準確性。

▲南投縣警局學員使用MP40衝鋒槍模擬實際射擊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

縣警局指出，該槍擊案發生當時不僅引發社會關注，對於犯嫌的動機、作案手法、槍枝來源，亦引起各界揣測，各種陰謀論甚囂塵上，而警方運用槍彈學上的「工具痕跡」基礎理論，透過彈殼、彈頭與查獲槍枝，進行交叉比對分析，可成功確認涉案槍枝，為案件偵破奠定重要基礎；日前也特別邀請國內槍彈鑑識領域權威、中央警察大學鑑識系教授孟憲輝，對實際第一線從事刑案勘察、偵查工作的同仁講授「刑案物證顯微比對鑑定之原理及應用」課程。

▲▼孟憲輝指導南投縣警局學員使用仿警用華瑟PPQ短槍，模擬實際射擊。

孟憲輝為英國史查克萊大學化學系鑑識科學研究所博士，以及國內首屈一指的槍彈鑑識及微物跡證鑑識權威，曾參與國內多起重大槍擊案件現場重建及槍擊物證之鑑定工作；他於課程中介紹「動能測試法」於槍枝殺傷力鑑定之應用，以合法市售且外型近似真槍之仿警用華瑟PPQ短槍，與二戰德國MP40衝鋒槍兩款低速氣體動力式槍枝為例，現場實際帶領學員操作、模擬真實射擊，並配合簡易測速器，推算彈丸是否具備穿透人體皮膚之最低動能(20焦耳/平方公分)。

▲中央警察大學鑑識系教授孟憲輝（左）赴南投縣警局講授「刑案物證顯微比對鑑定之原理及應用」課程。

彈丸呼嘯出膛並擊中槍箱所發出的巨大聲響，在講堂內產生強烈臨場感，學員都反應熱烈、參與踴躍，對法定鑑定標準也有更深入理解；孟憲輝也特別提醒，上述兩款雖為低動能空氣槍，但若射擊眼睛，彈丸動能達1焦耳/平方公分以上即可讓眼球受傷，若達3焦耳以上/平方公分，則恐釀失明風險。

孟憲輝也以槍枝辨識作為基礎，帶領學員認識常見槍枝種類、槍管特徵及射擊模式，說明槍枝射擊時與子彈相互作用所留下之各種工具痕跡，接著教導如何運用比對系統，針對涉案槍枝、子彈及現場微物跡證進行鑑識比對，希望能透過科學證據，以正確方向進行偵查工作、加速破案，他更以「台籍漁船廣大興28號船長，遭菲國海巡公務船槍擊死亡」、「陳前總統319槍擊案」等知名槍擊案例，讓學員實際體會槍彈及微物跡證於鑑識工作中之重要性。

縣警局長謝宗宏表示，槍擊案件具高度關注性與社會衝擊性，因此槍彈鑑識特別重要，透過槍彈鑑識，不僅可確認是否為涉案槍枝，亦可溯源比對是否為同一槍械涉及不同案件，即便未當場查獲槍枝，亦可先保留彈痕資料，日後若有查獲可疑槍械，即可透過比對系統上所留存資料來關聯分析、舊案新辦；謝宗宏也感謝縣政府支持縣警局持續推動鑑識科技升級、強化刑案偵辦能力，致力打造更安全的社會環境，守護縣民的生命與財產安全。