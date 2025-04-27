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板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機：都有徵兆

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」　死者友人曝殺機：都有徵兆

▲板橋凌晨發生槍擊案，謝男疑似感情糾紛開槍殺死前妻陳女。（圖／海山警分局提供）

圖文／CTWANT

新北市板橋區文聖街今（27日）凌晨2點多傳出槍擊案，35歲謝男和35歲陳女疑似感情糾紛，謝男竟朝陳女頭部開槍，造成對方死亡，隨後他也舉槍自戕，腦死搶救中。家屬下午前往板橋殯儀館相驗遺體，陳女父母神情凝重，不發一語。

警方調查，謝男和陳女有過一段婚姻，2人承租文聖街住處同住，但夫妻感情生變，1個多月前離婚，仍保持同住關係。命案前10分鐘，陳女曾傳訊給好友求救，好友擔心可能出事，立刻聯繫陳女胞妹，並報警處理，但仍晚了一步，事發詳情及槍枝來源還有待調查釐清。

據《東森新聞》報導，這並非謝男首次涉案，他在2009年4月疑似和其他人發生糾紛，約了好幾名男子，並帶著扳手，到新生醫校附近的豆乾店要找人談判，一言不合就出手攻擊，導致對方背部挫傷、頭部外傷，併頂部長5公分，深1公分的撕裂傷，也造成被毆打的人身心受到嚴重傷害。

死者友人透露，陳女和謝男結婚大約3年，2人聚少離多，謝男過去有資助陳女開畫室，儘管陳女提分手後，強調會歸還這筆錢，但謝男依舊不願放手，種下殺機。

雙方離婚後，謝男仍不斷到畫室和住家砸窗、砸門騷擾，質疑陳女在網路交友，猜測雙方可能也是因為遊戲的關係，對彼此越來越不理解，「我知道這件事發生其實都有徵兆，只是沒有想到有這麼誇張」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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