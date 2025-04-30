南投縣8醫院提供出院銜接長照服務　去年近千人受惠

▲南投縣衛生福利部南投醫院等8家醫院提供「出院銜接長照服務」。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

劉姓老婦在家不小心跌倒，造成髖關節骨折、緊急開刀，目前身體狀況尚未恢復；因家屬平時白天皆外出工作，劉婦的女兒擔心母親出院後獨自在家不安全，一度考慮離職照顧母親，但又擔心沒有工作收入，會對日常生活造成很大影響。

南投縣衛生局指出，為使住院民眾在出院後即時得到照顧，於住院期間向醫院提出申請出院準備服務，經準照專評估符合失能等即2-8級者，出院即可銜接長照服務；全縣共有衛福部南投醫院、衛福部草屯療養院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、佑民醫院、東華醫院等8家醫院出院準備小組提供出院銜接長照服務評估服務，有需求的民眾於住院期間到出院前3天，即可向護理站提出申請。

縣府衛生局表示，南投縣113年完成出院長照評估個案共1042人次，使用長照服務個案計905人次，個案於出院7日內銜接長照服務804人次，有需求民眾經由醫院準照專評估失能等級第2至8級者，分別補助每月1萬20元至3萬6180元，並依身分福利別補助，低收入戶由政府全額補助、長照中低收部份負擔5%、一般戶部份負擔16％；劉婦的女兒在母親出院後，即先使用機構喘息服務幾天後再返家，又銜接長照居家服務，讓劉婦白天可在熟悉的環境接受照顧、身體恢復狀況良好，劉女也能放心外出工作，維持經濟來源。

民眾如有問題，可撥打長照服務專線1966，即可轉接至各縣市長期照顧管理中心，或電洽縣府長期照顧管理中心專線049-2209595；或利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw 便民服務 ->長照服務申請及縣府網路E櫃檯https://eservice.nantou.gov.tw/。