派狙擊手射殺700隻無尾熊！　澳政府稱「幫牠們解脫」惹眾怒

▲澳洲維多利亞州政府近來竟出動直升機，由狙擊手持槍，在高空針對無尾熊進行「空中撲殺」，引發巨大爭議。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

澳洲於今年3月發生嚴重野火，燒毀超過5400英畝（約661萬坪）的土地，進而影響無尾熊的棲地，導致牠們面臨食物、飲食短缺。怎料，澳洲維多利亞州政府近來竟出動直升機，由狙擊手持槍，在高空針對無尾熊進行「空中撲殺」，引發巨大爭議。

綜合外媒報導，布吉必姆國家公園（Budj Bim）3月一場野火，燒毀逾2000公頃的無尾熊棲地，導致許多無尾熊受傷，其主食尤加利葉也被燒到所剩無幾，導致不少無尾熊健康狀況有恙。但澳洲政府解決無尾熊「挨餓、脫水、受傷」的方式，竟是派遣狙擊手，搭乘直升機從高空射殺無尾熊，稱「為了讓那些受傷或快要餓死的無尾熊早點解脫，撲殺行動是必要的」，而該行動約從4月初開始，截至上週已有700隻無尾熊遭狙擊手撲殺死亡。

對此，眾多動物權利組織與野生動物保護人士皆出面撻伐，痛批澳洲政府這種無差別屠殺，可能導致原本健康無傷的無尾熊死亡。另外，也有不少保育人士認為，這次災情並非單一問題，指近年的伐木、土地開發，早已摧毀許多棲息地，使不少無尾熊只得遷入布吉必姆國家公園，因此當野火燒毀食物來源時，導致該地生態的惡況雪上加霜。

然而面對各界批評，當地政府仍堅持撲殺行動，並聲稱「只是根據獸醫專家的建議採取行動，這是真正能讓無尾熊脫離困境的方法」。



更多鏡週刊報導

桃園女狼師現身開庭！涉性侵男童9次懷孕遭重判 辯「他強迫我的」再上訴

「1簡訊」一堆人收到 內行人親揭「新型詐騙套路」籲別上當

名律師呂秋遠遭爆拒認私生子 「生母控始亂終棄」判決書全曝光