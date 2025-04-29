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母親節前夕市場送暖！　陳亭妃發濕紙巾：永遠守護台南

▲立委陳亭妃在母親節前夕前往台南果菜市場，親送濕紙巾向辛苦的媽媽們表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃在母親節前夕前往台南果菜市場，親送濕紙巾向辛苦的媽媽們表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接母親節，民進黨立委陳亭妃近日親赴台南果菜市場，向辛苦打拚的媽媽們贈送濕紙巾，象徵為她們拭去一年的疲憊，也傳遞滿滿的祝福與關懷，現場氣氛溫馨，陳亭妃親切問候攤商與民眾，許多鄉親熱情合影、寒暄支持，展現她深厚的地方連結與人氣。

▲立委陳亭妃在母親節前夕前往台南果菜市場，親送濕紙巾向辛苦的媽媽們表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，從政27年來，始終以台南為家，每年母親節前夕，她都會走入市場感念母愛，也提醒自己不忘初心，「最感謝的是鄉親們一代又一代地把我當成自己人。」

活動中，一位阿嬤感動握著她的手哽咽說：「亭妃啊，妳辛苦了，我們都在挺妳，加油喔！」讓現場民眾為之動容，齊聲高喊：「我們台南的女兒最勇敢！」陳亭妃也深深一鞠躬回應：「台南是我一輩子的牽掛，我不會辜負大家的期待。」

除了溫暖地方，陳亭妃在國會也展現鐵娘子形象。自2008年民進黨僅有27席起，她便與管碧玲、林淑芬等人堅守陣線，對抗國民黨多數勢力，在中國學歷承認、陸生來台等重大議題上多次激烈交鋒，更曾為擋下不利法案，在主席台堅持10小時不退讓。

▲立委陳亭妃在母親節前夕前往台南果菜市場，親送濕紙巾向辛苦的媽媽們表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

近年她也多次與國民黨立委陳玉珍、徐巧芯正面交鋒，面對挑釁與抹黑毫不退縮，捍衛民進黨政策立場毫不動搖。

陳亭妃強調，當前正值全台罷免行動關鍵階段，呼籲支持者團結出力，「要催出更多連署書，讓35席國民黨立委都達成二階罷免門檻。」也重申賴清德主席的呼籲：「要團結向前、不要內耗。」陳亭妃說，唯有同心協力，才能共同守護台灣的民主未來與地方穩定發展。

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