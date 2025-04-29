「3大韓式炸雞店」母親節優惠　海鮮小煎餅、起司球限量送

▲bb.q CHICKEN推出母親節限定「寵媽吃雞餐」。（圖／bb.q CHICKEN提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接母親節，3大韓式炸雞品牌推出限定套餐和限時優惠活動，祭出消費滿額贈海鮮小煎餅、起司球等好康，活動即日起陸續展開。

▲本村炸雞推出「感恩母親節套餐」。（圖／本村炸雞提供）

●BHC炸雞

BHC炸雞即日起至5月11日祭出母親節限定「謝謝媽咪，這球我請！」活動，限時13天凡消費滿800元即可免費多吃「起司球」1份，且外帶、內用皆享優惠，提醒贈品不累計，數量有限、送完為止。

●本村炸雞

本村炸雞全門市即日起至5月20日推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠。

5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全門市祭出「寵媽吃雞餐」，內含調味炸雞1份、去骨炸雞1份、五花肉肉包起來及88元炸物1份、汽水2罐組合，優惠價999元，較原價可享89折優惠，5月1日起至5月18日限時開賣。

期間加碼推隱藏版活動，只要憑活動優惠券截圖至門市內用、外帶點「寵媽吃雞餐」，經店員確認後即可免費多吃「海鮮小煎餅」1份，一筆訂單限換1次，數量有限、送完為止。

▲買bb.q CHICKEN寵媽吃雞餐且憑此畫面可免費吃海鮮小煎餅。（圖／bb.q CHICKEN提供）