媽說不要心裡卻偷笑！雪莉母親節送17公斤大容量「Panasonic洗衣機」科技功能讓洗衣變享受

▲雪莉表示，當自己成為媽媽後才深刻感受到照顧孩子的辛苦，於是決定趁母親節送媽媽一台17公斤大容量洗衣機，讓媽媽輕鬆一點。（圖／翻攝自雪莉IG，以下同）

消費中心／綜合報導

擁有兩個兒子、住在男子宿舍的KOL雪莉，最近適逢母親節即將到來，她在社群上分享了一篇動人貼文，娓娓道出自己從「被媽媽照顧」到「開始照顧媽媽」的心境轉變。以前住家裡當個廢物女兒，吃飯洗衣有媽媽伺候，但當雪莉也成為媽媽之後，才懂母親照顧孩子的辛苦，「原來媽媽為我們付出了這麼多」於是今年母親節，她沒有選擇花或大餐，而是直接帶回一台Panasonic NA-V170NMS直立式溫水洗衣機送給媽媽，從「一機搞定大量衣物」到「自動投洗不怕手殘」，再到「洗得乾淨又健康」，這台洗衣機完美命中家庭主婦主夫們的所有痛點，所以讓雪莉想把最實用的體貼，留給最辛苦的那個人。

▲以往家裡人多衣服都要分批洗，現在換成17公斤大容量的洗衣機，一次就可以洗完所有衣服、床單，媽媽也更多時間可以休息。



大容量救星來了！超大17公斤一次搞定全家髒衣！

像是雪莉媽媽家裡的舊洗衣機已經用了10年，洗完衣服會有一股怪味，連狗狗穿了洗完的衣服都會常常這裡癢那裡抓，但因為媽媽個性勤儉，洗衣機不用到壞是不會換的，這讓雪莉下定決心這次趁母親節要幫媽媽換一台洗衣機！因為家中人口多，加上她觀察到媽媽平常的衣物多以手洗搭配晾曬，於是就決定選擇大容量又好操作的Panasonic的NA-V170NMS直立式洗衣機，擁有17公斤大容量設計，讓像雪莉這樣的大家庭可以一次洗完全家的衣服、床單、毛巾，不用分批、也不用擔心衣物擠壓洗不乾淨；「超大一鍋」的洗衣空間，直接節省時間與水電，CP值爆棚！

▲選了有洗劑自動精準投入功能的洗衣機，自動偵測衣物量投入洗劑，也不用擔心媽媽抓不準洗劑量。



再也不用憑感覺！AI幫你倒洗劑，手殘媽媽救星get！

洗衣服最麻煩的就是倒洗劑，每次不是倒太多就是太少，常常不小心手殘還會倒錯分量，這些經驗雪莉通通有，會入手就是看中它的「洗劑自動精準投入」功能，Panasonic貼心設計的AI智能洗劑投入系統，能根據衣物重量與髒污程度，自動投放最適量的洗衣精與柔軟精，不但洗得乾淨，還能減少殘留與浪費。讓雪莉大讚「再也不需要天天猜量啦！」也不用每次開蓋倒洗劑，只要一次補充，就能安心好幾週；這個功能可以聰明避免殘留、提升效率，不僅適合忙碌上班族，也超適合長輩或育兒家庭，真正把「洗衣」這件事從雜事升級成小確幸。

▲還有溫水泡洗淨、nanoAg抗菌銀離子等健康科技，洗乾淨的同時再除箘，再也不擔心衣服洗完有味道或癢癢的。

洗出乾淨健康！銀離子＋溫水除蟎，寶寶也能穿得安心

雪莉在貼文中也特別提到，她選擇這台的原因之一是媽媽會幫狗狗洗衣服，有些人家中如果有嬰幼兒，更是值得入手Panasonic這台NA-V170NMS直立式洗衣機，不論是想要洗完衣服清爽還是除菌，NA-V170NMS直立式洗衣機在健康科技可以說是全面到位！內建30°C、40°C、60°C的溫水泡洗淨功能，不只能洗掉汗臭、油垢，還具備抑菌與除蟎功能；對於貼身衣物、嬰幼兒衣服，或運動後的臭汗衣物特別有效。搭配上雙渦輪強淨水流與抗菌渦輪迴轉盤，讓強力水流與立體扇葉使用超強組合技、提升洗淨力，徹底清除衣物上的污漬。

再加上nanoAg銀離子抗菌科技，洗衣過程中會釋放銀離子，深入衣物纖維，形成抗菌保護膜，長效抑制多種常見細菌，每一件衣服都乾淨得讓人放心，「nanoAg 抗菌銀離子這功能我超在意，有小孩也可以很安心！」讓雪莉忍不住誇自己買得很好！不過，如果洗衣機內部變髒，那衣服再怎麼洗也是不夠乾淨，關於這一點NA-V170NMS直立式洗衣機擁有雙效自動槽洗淨設計，能夠自動槽洗淨，洗完衣服後就會自動啟動清潔；另外還能定期進行溫水深層槽洗，防止黴菌滋生，讓整個洗衣空間始終保持清爽衛生。

▲還有IoT的智慧聯網功能，連出門買菜都可以輕鬆控制，讓媽媽可以放心的跟鄰居閒話家常。

遠端啟動APP懶人最愛，智慧科技幫助媽媽輕鬆過生活

雪莉也沒忘記推薦她最愛的科技小細節，那就是NA-V170NMS直立式洗衣機可以使用APP操控「出門在外也能看衣服洗好了沒」搭配Panasonic的IoT智慧聯網，就可以透過專屬APP遙控啟動、暫停或延後晾衣，隨時隨地配合行程掌握洗衣動態，幫助媽媽可以隨心調整生活日程，之後出門買菜偶遇鄰居閒話家常也不必掛心家裡衣服還沒晾。

母親節送給媽媽最好的禮物，就是減少她的勞累。雪莉笑說：「媽媽嘴上說不要，但感覺得出來她心裡一直在竊喜。」正好母親節檔期有優惠、價格相當划算，如果家裡的洗衣機年紀也到了，或是想買台操作更簡單、功能又齊全的洗衣機，雪莉表示，「趁這波母親節真的可以考慮一下，把每天的小麻煩，換成一種舒服的日常。」讓功能強大的Panasonic NA-V170NMS成為家庭不可或缺的幸福配角，替家長省力、替孩子守護健康，也替整個家換來更多寶貴的家庭時光。



