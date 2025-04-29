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漢堡王「母親節雙人餐」只賣2周　全新金桔漢堡5／7上市

▲▼漢堡王華堡 。（圖／業者提供）

▲漢堡王母親節雙人餐只賣2周 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻母親節商機，漢堡王推出限時2周「母親節雙人餐」，且開放華堡雙人餐或海鮮雙人餐任選，一次滿足海陸愛好者，4月30日起上市，飲料還可+5元升級期間限定「草莓七喜」；5月7日起更開賣全新「金桔系列漢堡」，只在2大外送平台獨家販售。

▲▼漢堡王Q彈海老堡、Q彈海老牛肉堡。（圖／業者提供）

▲Q彈海老堡雙套餐吃得到Q彈海老堡+Q彈海老牛肉堡。

漢堡王推出母親節限定雙人餐，有「皇家華堡雙套餐」內含經典5吋華堡2顆+小薯2份+中杯飲料2杯、「Q彈海老堡雙套餐」則吃得到Q彈海老堡+Q彈海老牛肉堡+4塊雞塊+黃金QQ球3入+中杯飲料2杯，售價皆為299元，4月30日起至5月13日限時開賣，點母親節限定套餐+5元飲料還可升級期間限定草莓七喜，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼漢堡王「金桔系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王「金桔系列漢堡」於2大外送平台限定販售。

5月7日起則在外送平台開賣期間限定「金桔系列漢堡」，foodpanda限定販售「金桔安格斯牛堡」、「金桔海老堡」，Uber Eats則提供「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」，售價189元起，全系列數量有限、售完為止。

漢堡王金桔系列漢堡是使用濃郁金桔醬分別搭配厚切安格斯牛肉、鮮甜酥炸海老排及黃金炸豬排，大口咬下炸出濃濃果香。

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基今年母親節推出親子全家餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推「愛保鮮桶」。（圖／業者提供）

▲加碼推出限量「愛保鮮桶」。

同樣為迎接母親節，肯德基推出限量「我愛媽咪親子桶」，大炸雞桶內含「蜂蜜風味蒜醬脆雞3塊+咔啦脆雞3塊」，小點心桶內含「雙色轉轉QQ球1份+上校雞塊8塊+中份香酥脆薯1份」，以及經典原味蛋撻禮盒1盒，加碼還可獲得「愛保鮮桶」，保鮮桶擁有超強密封效果，可以放進微波爐使用，也可拿來存放食物、日常收納，實用性滿分。

肯德基「我愛媽咪親子桶」優惠價799元，至5月19日前於開放網路訂購取餐。

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