正向陪伴不孤單！　台南市教育局推教學影片助教師精進管教技巧

▲台南市教育局持續推出教師輔導管教短片，協助教學現場實務操作，打造友善校園環境。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為協助教師因應多元學生行為與社會期待，台南市教育局自2023年起推動「校園正向行為支持及班級經營系列影片拍攝計畫」，每年推出針對管教技巧與輔導情境的短片，透過實境演示方式呈現教師如何回應學生問題行為，提升教學現場因應力，影片已上架YouTube、愛課網等平台，深獲教師好評。

市長黃偉哲表示，保障學生學習權、表意權與身體自主，是當前教育核心價值。台南市長期致力營造友善校園，期盼透過連續三年的教學影片，引導教師嘗試正向行為支持技巧，讓每位學生的學習需求都能被理解與回應，真正打造「共學共好」的校園環境。

教育局長鄭新輝指出，2024年系列影片聚焦教師在教學現場常遇到的情境，包括學生不服從管教、突發情緒失控等，並提供教師實用的應對策略與輔導方法，像是面對學生上課大聲頂撞、拒絕配合時，教師如何冷靜處理；或在學生情緒激動、甚至攻擊同儕時，如何有效請求校內資源介入並進行後續輔導。

教育局表示，截至目前共製作完成23部教學影片，每部約5分鐘，方便教師在日常工作中隨時充電。影片設計貼近現場實況，讓教師掌握正向管教技巧之餘，也提升處理學生多元需求的能力，讓正向的老師帶出正向的學生，創造更溫暖、理解與尊重的校園氛圍。相關影片可至：https://reurl.cc/lzQYpl 觀賞。