收容人幫母親洗腳　東成監獄懇「孝親足浴」場面感人

▲東成監獄舉辦懇親活動串起親情與希望。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著母親節的腳步接近，法務部矯正署東成監獄為增進收容人與家屬間的情感連結，於4月下旬分別舉辦多場母親節懇親活動，讓高牆內的親情得以跨越隔閡，在有限時空中重新擁抱。

活動分為兩階段進行，首先於4月21日與22日舉辦電話懇親，共有681名收容人參與，藉由聲音傳遞對親人的思念。緊接著，該監於4月28日與29日下午舉行面對面懇親，共有126名收容人與264位來自全台各地的家屬相聚，在現場溫馨氛圍中共享難得的團圓時光。

此次懇親活動也結合台東縣政府社會處、更生保護會台東分會與紅心字會等多個單位，於現場設攤進行反詐騙、社福資源與就業輔導等宣導，希望協助收容人與家庭建立支持網絡，為未來重返社會做好準備。

會場布置以康乃馨點綴，象徵母親節的祝福與感恩。其中一大亮點為「孝親足浴」活動，收容人親自為母親或長輩洗腳，雖動作略顯生澀，但處處流露敬意與悔意。許多親子在這份簡單卻深刻的互動中流下感動淚水，場面感人至深。

一位化名阿明的收容人，其家人特地自台北南下，只為參與短暫的相聚時光。阿明見到母親憔悴卻堅強的身影，數度哽咽，表示：「我一定會努力改過，早日假釋回家報答媽媽。」他的懺悔與家人不離不棄的支持，讓在場人員無不動容。

東成監獄典獄長吳永琛也親自到場慰問，逐桌與家屬交流，感謝他們為家庭與收容人付出的耐心與支持。他期勉收容人以家人的愛為動力，自我反省、積極改變，以嶄新姿態重返社會。

在一片溫馨與淚水交織的氛圍中，今年的母親節懇親活動圓滿落幕。這些情感的流動如同五月盛開的康乃馨，讓監所空間多了一分溫柔，也為收容人鋪設出悔改重生的希望之路。

▲東成監獄舉辦懇親活動串起親情與希望。（圖／記者楊漢聲翻攝）