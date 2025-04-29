扛2人開銷因1事知「男友有錢」！35K妹子心力交瘁　一票人勸分

▲原PO的男友明明有錢，卻裝窮總說沒錢、要省錢。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名女網友分享感情中的無力感，她與男友交往期間，男方多次以「沒錢」為由逃避消費支出，但後來卻發現對方其實擁有可觀存款，長期下來讓她心力交瘁，質疑自己是否過度敏感，並反思這段關係中應有的金錢態度。

原PO在Dcard以「男友戶頭很多錢，但是一直哭窮」為題發文，表示她與男友交往後，男方開始從事房仲工作，2人住在家中且無需負擔房租與相關費用。但男友經常以「沒錢，不能再亂花」為由，讓原PO在日常消費中默默承擔更多開銷，讓她不禁直呼，「所以我的錢就沒關係，可以亂花嗎？」她還指出，自己月薪僅約3萬5000元，必須非常節省才能支撐2人日常開支，根本無法存錢。

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由於2人之前多次因為金錢問題爆發爭執，原PO提到，有次男友對朋友出國旅行選擇旅行社費用高昂一事抱怨不休，讓她忍不住回應，「你出國的錢都是我付，你根本沒出到一毛錢，到底為什麼要一直抱怨不停？」結果男方反而認為被羞辱，雙方再度爭吵。

更讓原PO心寒的是，某天意外發現男友遭詐騙損失30萬元，才得知對方其實手上並非如表面所說的拮据。儘管事件過後，男友收入有所提升，並將部分獎金回饋給原PO，感謝她過去的付出，但在日常支出上，男方依然習慣讓女方買單，不顧女方後來離開穩定薪水的職場，轉職至沒有底薪的工作，因此讓她感到壓力沈重。

原PO坦言，輪到男友出錢時，男方仍反覆以「花太多錢」、「不能再亂花」等語句施加無形壓力，讓她備感壓抑。她表示，曾嘗試溝通，希望男友減少抱怨次數，但男方認為自己只是分享心情，對原PO的反應感到不滿。她也感嘆，雖然自己不認為戀愛中男方一定要負擔全部開銷，但男友金錢態度中的斤斤計較，讓她十分疲憊，不禁自問，「難道真的是我的問題嗎？」

貼文引發熱議，其他網友相繼表示「為什麼要幫他付錢？他沒錢就不要找他出國、不要找他吃貴的食物，妳有錢妳自己去吃、去玩不就好了」、「其實他想被包養又想吃軟飯，結果妳又成全他，這種人不要也罷，通常捨不得在對方身上花錢的人，以後也不會有什麼好下場」、「結婚就會變成，貧賤夫妻百事哀」、「這樣子都能有女朋友」、「他在PUA妳，這種人留著幹嘛」。

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