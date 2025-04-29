漢武帝、唐太宗都來罷免！　台東「挫賓行動」收超鬧連署書

▲ 台東罷免黃建賓團體，26日收到一封荒謬的連署書，連署人竟是古代皇帝、皇后、神明。（圖／翻攝「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」臉書 ）

記者楊漢聲、潘鳳威／台東報導

全台各地的罷免行動已接近尾聲，檢調也針對第一階段提案的「死亡連署」情況積極調查中。不過，「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」團體，最近收到了一封非常荒謬的連署信件，裡面竟然出現了中國古代皇帝皇后，甚至還有李府千歲（李大亮）及池府千歲（池夢彪）都被冒用來連署。

罷免總部今早在臉書「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」發文指出，「大家有見過去世超過千年的古代皇帝、皇后、五府千歲的連署嗎？」、「讓大家看看這樣的作法有多惡劣。」

罷免總部表示，「中國國民黨在各地發起的罷免行動，一階提案人名冊加補件，死亡連署高達1923件，根本堪稱是大法師等級的召喚連署」，而「挫賓行動」連署站在上周（26）日收到一封奇怪的連署信件，因這封信本身填寫的資料就有問題，進一步查證，才發現連署書裡的七個人沒一個是「中華民國台灣國民」。

連署書內的姓名人物包括，漢武帝皇后衛子夫(西元前91年逝世)、唐玄宗李隆基(西元762年逝世)、唐太宗李世民(西元649年逝世)、唐朝開國功臣李大亮(西元645年逝世)、東晉大臣車騎將軍謝玄(西元388年逝世)、唐朝曹國公徐懋功(西元669年逝世)、唐朝開國名將池府千歲池夢彪。對此，罷免總部苦笑表示：「硬生生莫名的被強制上了一堂中國歷史課。」

▲ 民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠嚴厲譴責此行為

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，嚴厲譴責此類惡意假資料連署，越是接近連署收件的尾聲，此類惡意假資料越是頻繁出現，相信罷免黃建賓的挫賓小組將會秉持謹慎審件原則，來應對這類惡意連署的奧步，有信心二階罷免能夠一次過關。