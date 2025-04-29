台東警偵破毒品案！　查獲自製槍枝...還有子彈

▲台東警方追緝毒販意外揪出槍枝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局刑大近期偵辦一起毒品販售案件時，在執行搜索任務中意外查獲自製槍械與彈藥，顯示販毒行為背後可能涉及更深層的非法活動，引發警方高度重視。

警方表示，行動起因於一名陳姓男子涉嫌在台東、花蓮地區販賣毒品安非他命，藉此牟取不法利益。陳男因涉及森林法相關案件早已被通緝，日前落網後隨即移送法辦並入監執行刑期。為進一步追查毒品流向與上下游網絡，警方持台東地方法院核發的搜索票，兵分多路前往台東成功鎮及花蓮縣瑞穗鄉等地展開搜索行動。

在台東成功地區，警方查獲少量毒品安非他命。而在花蓮瑞穗鄉一處民宅內，警方則發現重大突破——該處為一名曾姓男子的住處，查獲一把土造長槍、釘子彈與鋼珠各一批，以及毒品安非他命若干。警方指出，該把長槍雖木柄部分已經脫落，但主體結構保存完整，經初步鑑定後具備實際殺傷力。

據了解，曾男並非原住民身份，平日以零工維生，並有吸食毒品的習慣。經過友人介紹認識陳姓藥頭後，便成為其毒品客戶，定期購買安非他命使用。此次行動的查獲內容，不僅再度凸顯毒品問題的嚴重性，也暴露了基層藥腳可能私藏槍械的高風險行為。

警方強調，查緝毒品與槍枝向來是警方重點打擊對象，尤其是台東縣警察局長蔡燕明上任後，對強化治安表現出高度決心，頻頻指示強化對高風險地區與可疑人口的監控與查緝。此次行動的成功，也彰顯跨縣聯合作業的成效與必要性。

全案經警方偵訊後，相關涉案人員已依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送台東地方檢察署偵辦。警方表示，未來將持續加強相關偵防作為，全面打擊犯罪網絡，守護地方治安。