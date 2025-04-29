沒有戲院的小鎮　《海報留著》為關山民眾留下回憶

▲台東關山舊戲院故事拍成電影，8月日本全球首映。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

曾是台東縣關山鎮地標的「中華大戲院」，在2024年4月全數拆除，結束其長達數十年的歷史，隨著電視與錄影帶興起，戲院觀影文化逐漸式微，這座見證地方盛衰的戲院也走入歷史。不過，一部以該戲院為主題的劇情片《海報留著》，正悄悄為這段民眾共有的集體記憶延續生命。

導演曾馨瑩（藝名MoMo）於拆除前夕趕赴戲院，拍下最後畫面，並以「Tear Down」為英文片名，拍攝整部作品。片中所有演員皆為當地居民，展現素人自然演出與小鎮氛圍，也讓作品更顯真實動人。影片開頭一句「關山什麼都有，就是沒有戲院了」，成為許多鎮民觀影時心頭一緊的語句，勾起無數回憶。

促成這部電影誕生的，是旅居關山的陳顥予，原在北部旅行社任職的她，因疫情影響返鄉後，轉而經營民宿與名為「里壠案內所」的有機書店，期間得知中華大戲院即將拆除，遂主動尋求資源、邀請導演共同紀錄小鎮文化記憶。

該片公開預告後，吸引日本兵庫縣「豐岡劇場」負責人注意，進而邀請劇組至當地分享並舉行特別放映會，活動目的在為劇場籌募硬體設施更新與維護資金，期望讓百年老劇場能延續其文化功能。導演表示，當地居民透過觀影凝聚共識、共同行動，讓她深受感動。

放映會後，電影也感動了劇場顧問坂田真慶，他深受《海報留著》中關山街景與人情味吸引，特別飛抵台灣，並在導演陪同下實地探訪拍攝場景。兩人也拜會了關山鎮公所，雖然鎮長彭成豐因外出考察未能親自接待，仍由秘書林梓群轉達誠摯感謝，感念電影團隊為地方留下珍貴影像紀錄。

導演曾馨瑩指出，《海報留著》將於2025年8月3日在日本兵庫縣舉辦全球首映，並盼望這場放映能成為居民與觀眾共同製造的「未來美好回憶」，正如劇中主角所言：「我們用這次的電影放映，來製造未來的美好回憶。」