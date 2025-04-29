關山小農黃秀鳳南瓜大豐收　不忘捐贈療養院暖心分享

▲關山小農黃秀鳳南瓜豐收並暖心分享療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歷經颱風侵襲與三次種植失敗，台東關山鎮小農黃秀鳳終於迎來甜美的果實——重達兩噸的「阿成」南瓜。她與丈夫「阿智」一同走過種植過程的辛勞與不確定，如今正值收成季節，夫妻倆忙於出貨至餐廳、電商平台與關山鎮農會的「米國學校」誠實攤位，同時也不忘捐贈部分新鮮南瓜給「聖十字架療養院」，讓修女與院民一同品嚐這份來自土地的誠意。

黃秀鳳坦言：「以前常聽人說務農靠天吃飯，真的一點也沒錯。」這一季的耕作歷經了風災破壞、苗期蝸牛啃食、結果期果蠅侵擾等多重挑戰，讓她備感壓力。所幸最終成功收成，讓她一掃先前的辛勞與挫敗。

此次收成的南瓜種植面積約4分地，採用無毒方式耕作。她特別選用「阿成」南瓜品種，其外型近似木瓜，結果性高、果形飽滿，適合各式烹飪方式。她表示，每顆南瓜肉質細緻、香氣濃郁，不論用於湯品、燉飯或甜點都能展現自然甜味，深受顧客喜愛。甚至有遊客經過時，忍不住多挑幾顆帶回當作伴手禮。

除了香氣與口感深受歡迎，南瓜本身的營養價值也相當高。根據黃秀鳳引用衛福部資料指出，南瓜含有蛋白質、膳食纖維、維生素C，以及鈣、磷、鐵、鋅、硒等營養素，具有抗氧化與抗老化的作用。南瓜水分含量超過九成，每百克僅含64大卡熱量，是低熱量蔬果代表。不過她也提醒，南瓜屬澱粉類主食，攝取時仍應注意與米飯、麵食間的熱量平衡。

這一批南瓜預計將持續採收到六月。面對市場需求與地方民眾的支持，黃秀鳳不僅感受到耕作帶來的成就，也期望透過分享作物，讓農業與社區產生更深層的連結。

她感性表示，未來將持續以無毒友善方式耕種，期望讓更多人品嚐來自土地最純粹的味道，也將這份堅持化為對生活的溫柔回應。