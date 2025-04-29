「媽祖出巡」助陣防詐宣導　雲林治安會議北港千人宣誓

▲縣長張麗善合體「媽祖」宣傳打詐、防詐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府打詐行動月暨擴大社區治安會議北港場昨（28）日舉行。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、丁學忠及雲林地檢署檢察官周甫學等地方民代到場，與近千民眾一同宣誓打詐，活動會場請來「媽祖」出巡、「千里眼、順風耳」護駕，象徵打詐急先鋒出擊。

縣長張麗善表示，雲林縣政府配合中央警政署成立了「打詐雲林隊」，訂定四月為打詐行動月，分別在六個警分局區各舉辦一場打詐宣導，經過縣警局、縣府各局處不斷宣講，根據打詐儀表板資料，四月整體受騙數據呈現下降趨勢，昨天雲林縣詐騙案件降低至7件、13萬元，全台最低。

立委張嘉郡、丁學忠以自己周邊朋友受騙實際案例提醒民眾，防詐第一要務就是不要隨意透露自己的身分證個資，別相信低投資高報酬的投資資訊，以免受騙，也不要將金融卡、帳戶、土地、房屋謄本等資料交付他人，可以減少受騙機會，同時避免淪為詐騙集團共犯。

雲林縣警局李建民局長會中講解165「打詐儀錶板」，希望與會者不管是現在或未來，都能看好自己錢財，觀念正確就不怕詐騙手法的日異翻新。透過六場的座談會、還有各項主題式的宣講活動，提升鄉親的防詐免疫力，達到「零詐騙 零財損」最終目標。

▲縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、丁學忠及雲林地檢署檢察官周甫學等地方民代到場，與近千民眾一同宣誓打詐，活動會場請來「媽祖」出巡、「千里眼、順風耳」護駕。（圖／記者游瓊華翻攝）