　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推出「免剝殼滷蛋」每顆18元　限定門市測試販賣

▲▼7-11推出免剝殼免沾手「動福滷蛋」。（圖／業者提供）

▲7-11推出免剝殼免沾手的「動福滷蛋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 推出全新商品「動福滷蛋」，採用無需剝殼的設計，售價18元，即日起在全台26間門市測試開賣，未來也計劃擴大到更多門市銷售，以滿足消費者對即食熱食的多元需求。

7-11推出「動福滷蛋」製作過程強調衛生安全，選用動福鮮蛋，經由7種中藥材低溫慢滷，讓滷汁深入蛋黃。經專業設備去殼、高溫滅菌、真空包裝後，配送至門市，並使用專利設備加熱，具有濃郁的醬油滷香，目前在26間門市進行測試銷售。

▲▼7-11推出免剝殼免沾手「動福滷蛋」。（圖／業者提供）

▲「動福滷蛋」目前在26間門市進行測試銷售。（圖／業者提供）

隨著健康飲食意識的提升，7-11 發現保留原始風味的食物受到歡迎，如地瓜、玉米等溫暖熱食商品表現亮眼，去年滷味、關東煮、茶葉蛋、大燒包等4大熱食的營業額突破50億元，顯示超商「夾經濟」的成功。其中，茶葉蛋更是熱銷商品，2024年其營業額已較前年有雙位數成長。7-11 持續創新，例如2021年推出的「所長經典茶葉蛋」深受消費者喜愛。

7-ELEVEN自助熱食區也在特定門市推出紫白相間的「蒸糯玉米」及香甜的「蒸黃金玉米」，兩款產品在交通轉運站及醫院型門市特別受歡迎，每日銷量可達上百支，現已在全台500多間門市販售。

▲全家推出烤玉米「夯番麥」銅板價30元，即起擴大至全台2700間店開賣。（圖／業者提供）

全家便利商店也推出夜市經典小吃烤玉米「夯番麥」，目前已擴大至全台2700間店販售，成為全台最大的連鎖烤玉米專賣店，每支只要30元銅板價，即日起至5月13日，還有限時特價「2件49元」，搭配指定飲品也有49元超值配餐優惠。

另外，全家便利商店自4月28日至4月30日，推出哈遜堡熱狗系列限時「買1送1」，包括：原味爆汁熱狗、雞肉熱狗系列（維也納雞肉、香辣雞肉、義式起司雞肉），原價皆為35元/支，特價買1送1，指定門市還有無豬肉販售，無豬肉友善，適合各族群安心選購。

▼全家熱狗優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／27歲兒拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　一審無罪
白種元被拍到「憔悴切肉」　《黑白大廚2》驚爆難產
陸3大獎影帝無預警宣布息影！　陸網震撼熱搜爆了
獨／歐陽妮妮一家3口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」
「可能連綠委悔悟」　朱立倫：一起來罷免賴清德
獨／老師水杯遭學生「加料」！誤飲緊急就醫
賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】引領優質蛋白輕鬆補風潮　佳格旗下產品全新升級

頂呱呱「超值一斤雞」限時5天回歸！每人不限購

7-11推出「免剝殼滷蛋」每顆18元　限定門市測試販賣

BHC炸雞「起司球免費吃」母親節限定！內用、外送都有

終結洗衣輪迴！KEN爸親測高CP值洗衣機　19公斤大容量衣服、床單一次洗完超省事

會員制大賣場母親節必搶優惠來了！五星好評 No.1益節UC-II每瓶折280，只到 5／11

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1　7-11拿鐵美式隱藏優惠5折

麥當勞APP本周限定優惠來了！蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送

麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠　從銀髮族到毛小孩「東森廣場」打造全齡歡樂基地

摩斯漢堡初夏新菜單來了！有咖哩烤雞堡、辣味肉醬薯條

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【廣編】引領優質蛋白輕鬆補風潮　佳格旗下產品全新升級

頂呱呱「超值一斤雞」限時5天回歸！每人不限購

7-11推出「免剝殼滷蛋」每顆18元　限定門市測試販賣

BHC炸雞「起司球免費吃」母親節限定！內用、外送都有

終結洗衣輪迴！KEN爸親測高CP值洗衣機　19公斤大容量衣服、床單一次洗完超省事

會員制大賣場母親節必搶優惠來了！五星好評 No.1益節UC-II每瓶折280，只到 5／11

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1　7-11拿鐵美式隱藏優惠5折

麥當勞APP本周限定優惠來了！蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送

麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠　從銀髮族到毛小孩「東森廣場」打造全齡歡樂基地

摩斯漢堡初夏新菜單來了！有咖哩烤雞堡、辣味肉醬薯條

通緝犯遭警識破催油門落跑　騎上田間小路「犁田」狼狽就逮

426大遊行後同框賴清德　盧秀燕：互動熱烈有交談

上半年面板驅動IC價格跌勢趨緩　金價、中國補貼、美中關稅成變數

任賢齊身價22億！　爆砸億元買下「青島一條街」經紀人回應了

美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

黃呂錦茹遭羈押！張延廷代理藍北市黨部主委　力拚二階罷免連署

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

快訊／新手打拳賽大腦位移不治　國家級教練涉過失致死一審無罪

控檢調搜索全憑臆測　藍：調查局疑有專簽、敘獎鼓勵辦幽靈連署

台中大賣場女廁「有攝狼」！眼鏡男瞎掰走錯邊　遭警3罪移送

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

消費熱門新聞

7-11推出「免剝殼滷蛋」試賣

摩斯漢堡初夏新菜單來了

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1

麥當勞APP本周限定優惠來了

麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠

會員制大賣場母親節必搶優惠來了

富藝斯香港春拍預展5月登台

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

終結洗衣輪迴！KEN爸親測高CP值洗衣機

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

網評「鬆餅堡跟去年不一樣」　麥當勞：大小規格都沒變

BHC炸雞母親節限定送起司球

頂呱呱超值一斤雞限時5天回歸

更多熱門

相關新聞

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚

隨著時代進化，超商除了能買到生活用品外，還能寄貨、列印、現泡咖啡等，現在7-11又多了項新商品「動福滷蛋」一顆要價18元，引起網友熱議。

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1

咖啡冰品買1送1！超商「周末優惠」懶人包

咖啡冰品買1送1！超商「周末優惠」懶人包

超商周末「買1送1」優惠懶人包

超商周末「買1送1」優惠懶人包

7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」

7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」

關鍵字：

滷蛋動福滷蛋7-11

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面