7-11推出「免剝殼滷蛋」每顆18元　限定門市測試販賣

▲7-11推出免剝殼免沾手的「動福滷蛋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 推出全新商品「動福滷蛋」，採用無需剝殼的設計，售價18元，即日起在全台26間門市測試開賣，未來也計劃擴大到更多門市銷售，以滿足消費者對即食熱食的多元需求。

7-11推出「動福滷蛋」製作過程強調衛生安全，選用動福鮮蛋，經由7種中藥材低溫慢滷，讓滷汁深入蛋黃。經專業設備去殼、高溫滅菌、真空包裝後，配送至門市，並使用專利設備加熱，具有濃郁的醬油滷香，目前在26間門市進行測試銷售。

▲「動福滷蛋」目前在26間門市進行測試銷售。（圖／業者提供）

隨著健康飲食意識的提升，7-11 發現保留原始風味的食物受到歡迎，如地瓜、玉米等溫暖熱食商品表現亮眼，去年滷味、關東煮、茶葉蛋、大燒包等4大熱食的營業額突破50億元，顯示超商「夾經濟」的成功。其中，茶葉蛋更是熱銷商品，2024年其營業額已較前年有雙位數成長。7-11 持續創新，例如2021年推出的「所長經典茶葉蛋」深受消費者喜愛。

7-ELEVEN自助熱食區也在特定門市推出紫白相間的「蒸糯玉米」及香甜的「蒸黃金玉米」，兩款產品在交通轉運站及醫院型門市特別受歡迎，每日銷量可達上百支，現已在全台500多間門市販售。

▲全家推出烤玉米「夯番麥」銅板價30元，即起擴大至全台2700間店開賣。（圖／業者提供）



全家便利商店也推出夜市經典小吃烤玉米「夯番麥」，目前已擴大至全台2700間店販售，成為全台最大的連鎖烤玉米專賣店，每支只要30元銅板價，即日起至5月13日，還有限時特價「2件49元」，搭配指定飲品也有49元超值配餐優惠。

另外，全家便利商店自4月28日至4月30日，推出哈遜堡熱狗系列限時「買1送1」，包括：原味爆汁熱狗、雞肉熱狗系列（維也納雞肉、香辣雞肉、義式起司雞肉），原價皆為35元/支，特價買1送1，指定門市還有無豬肉販售，無豬肉友善，適合各族群安心選購。

▼全家熱狗優惠。（圖／業者提供）