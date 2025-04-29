又是他！鹿港老街旁公廁偷拍狼出沒　想進女廁露餡鬼祟翻牆逃

記者唐詠絮／彰化報導

獲觀光署評選為國內十大人氣景點之一彰化鹿港老街，近日傳出公廁偷拍事件，有民眾網路發文提醒，鹿港公會堂後方公廁疑似有偷拍者出沒，引發當地居民和遊客擔憂，涉案的26歲蔡姓男子去年11月已被警方逮捕並移送法辦，但半年來仍多次在公廁附近徘徊，行為可疑，警方將加強該處巡簽，另如有發現可疑人士將加強盤查作為，以遏止不法行為。

▲鹿港公會堂廁所驚傳偷拍狼出沒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港公會堂一旁公廁驚傳偷拍狼出沒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據網友在Threads上爆料，去年11月，一名男子躲在鹿港公會堂女廁偷拍，被人發現後迅速逃離。隨後，民眾在女廁與無障礙廁所之間的高處通風孔找到藏匿的手機，立即報警處理。然而，半年過去，該男子仍頻繁出現在公廁附近，疑似伺機再次犯案。

該名網友指出，該男子被友人發現想趁機溜進女廁，發現行蹤曝光，才做賊心虛跑走，於是將他準備轉身離開時、翻牆逃跑的模樣錄下報警，警方承諾將加強巡邏，防止類似事件發生。

對此鹿港警分局證實，去年11月19日接獲報案後，當場逮捕蔡姓男子，並依違反《妨害性隱私及不實性影像罪》移送彰化地檢署偵辦。針對近期民眾反映該男子再度出沒，警方表示，從其背影發現與蔡男相似，將調閱監視器通知他到案說明。

▲偷拍狼將手機藏放在廁所高處通風處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方強調，已在公會堂後方設置巡邏箱，並增加警力巡查，若發現可疑人士將立即盤查，同時呼籲民眾若發現可疑行為，應立即報警，共同維護社區安全。

鹿港鎮公所表示，除了警方的加強巡邏之外，鹿港鎮公所也意識到問題的嚴重性。針對民眾指出的安全隱患，如隔間通風孔可能被利用偷拍，以及女廁內部分設計可能造成隱私暴露，鎮公所承諾將全面檢查並改善相關設施，確保使用者安全。