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逢甲夜市一夜傳2起偷拍案！63歲阿北「裙底錄影」　被抓急刪畫面

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市知名逢甲商圈一個晚上接連傳出2起偷拍案件！警方19日晚間10時20分許接獲通報，福星路一名女子遭色狼陳男(19歲)偷拍裙底；隨後深夜11時許又傳出另名樓姓男子(63歲)也以類似手法偷拍女性。警方獲報後立即趕赴現場，將2人手機查扣，全案依法移送台中地檢署偵辦。

▲▼台中逢甲夜市一夜傳出2起偷拍案。（圖／記者許權毅翻攝）

▲樓男持手機偷拍逛街女子裙底，當場遭壓制逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，第一起偷拍案發生於19日晚間10時20分許，當時陳男獨自一人於福星路散步時，見女子穿著短裙、身材姣好，竟起淫念持手機偷拍對方裙底，陳男怪異行為遭在場民眾察覺後立即喝斥、並上前將其壓制，同時向警方報案。

▲▼台中逢甲夜市一夜傳出2起偷拍案。（圖／記者許權毅翻攝）

▲19歲偷拍狼陳男遭警方帶回。（圖／記者許權毅翻攝）

在第一起偷拍案不久後，同日深夜11時許福星路段又傳出第二起偷拍案，樓姓男子見到2名年輕女子逛街，持手機趁隙錄影偷拍女子裙底等私密部位，被發現時竟還急刪畫面滅證，當場遭到目擊民眾壓制並報警。

警方初步調查，2起偷拍案件發生時間、地點相近，但2名偷拍狼互不相識，沒有關聯，研判應是單獨犯案；2人遭帶回警局訊問後，手機分別遭到查扣，全案依法移送台中地檢署偵辦。

▼偷拍狼樓男。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中逢甲夜市一夜傳出2起偷拍案。（圖／記者許權毅翻攝）

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