大阪世博「地鐵故障全線停駛」！4000人擠爆車站　動彈不得

▲網友分享，所有遊客被卡在月台進退兩難。（圖／@bkknoboru）



記者王佩翊／編譯

日本大阪地鐵22日晚間因中央線大阪港站列車出現故障，一度導致中央線全線停駛，受此影響，有大量從大阪關西世博離開的遊客受困於距離會場最近的車站「夢洲站」，當時約有4000人動彈不得，月台更一度禁止進入。

根據《朝日新聞》報導，大阪關西世博主辦單位「日本國際博覽會協會」23日表示，大阪地鐵中央線的大阪港站22日晚上9時半左右，發生列車故障事故，進而導致鐵道癱瘓，中央線全線一度全面停擺。

大阪關西世博鄰近車站夢洲站距離大阪港站僅2站，受到這起故障影響，車站內出現大量人潮滯留，估計約有4000人擠爆車站，站方為了安全起見，開始限制遊客進入月台，也讓被卡在外面旅客怨聲載道。而中央線則是直到22日晚上10時24分才恢復行駛。

夢洲站是大阪世博的主要出入口，雖然活動時間規劃為早上9時到晚上10時，不過協會強調，由於22日當天傍晚下雨，現場人潮本來就不多，因此未特別實施疏散或停留引導等應對措施。但也引起外界質疑，認為世博人工島的交通設施單一，一旦地鐵出現問題，很有可能導致人潮無法疏散。

夢洲位於大阪灣，是一座人工島，目前僅有2條道路與大阪地鐵中央線可通行，交通選擇明顯不足。