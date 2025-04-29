【廣編】JURA吉拉「跨越吉距・星之所嚮」星空品酩會　即將登場

【廣編特輯】

圖、文／JURA吉拉提供

英國大文豪 George Orwell 曾說，位於蘇格蘭西海岸的吉拉是「世上最難抵達的島嶼」，迷霧圍繞的小島靜謐如詩，星光與海聲在此交會，吉拉酒廠坐落其間，將風土與歲月淬釀進每滴酒液，初心的淬釀，連續四年獲得英國銷售No.1。而這一次，它橫越萬里，來到你我眼前。5月8日至11日，JURA 吉拉單一麥芽威士忌將在台北華山打造一座被星辰與海聲包圍的島嶼，結合光影聲景、沉浸式星空品酩體驗吉拉系列酒款，引領你共赴一場夢幻島嶼之夜。

本次活動特別設計三大沉浸式體驗亮點，結合品飲五款「JURA吉拉」經典之作，票價NT$599起。5月8日至10日活動期間，吉拉全球品牌大使 Andrew Lennie 更將親臨現場，攜手台灣品牌大使 Ken、品牌講師Eva 和Candice，親自導覽與分享品牌精神與品酩哲學，將來自吉拉島的初心能量，獻給每一位來賓。

【JURA吉拉「跨越吉距・星之所嚮」星空品酩會活動資訊】

■ 活動地點：台北華山文創園區西二館｜台北市中正區八德路一段1號

■ 活動票價：單人票 NT$599；雙人同行優惠票 NT$999（2位）

■ 每日五場：13:00／15:00／17:00／19:00／20:45（每場體驗時間1小時15分鐘）

■ 品酩酒款：吉拉桶藝系列、吉拉雪莉12年、吉拉雪莉15年（共5杯酒款＋3款吉精緻小點）

■ 活動亮點：吉拉星空沉浸式品酩體驗

☞ 吉刻報名：https://accu.ps/OtlxCi

*有機會喝到吉拉神祕酒款

*全程使用專業錄音室等級 Sony MDR-M1 耳機

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。