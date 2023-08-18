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海島所釀「嶼眾不同」的泰斯卡　跟著風味探索者張震嶽一同探索海島威士忌

▲▼威士忌,海島,帝亞吉歐,泰斯卡,單一麥芽威士忌,張震嶽。（圖／業者提供）

▲在逐浪間探索創作靈感的張震嶽，邀請大家一同探索泰斯卡獨特的海島風味，尋覓威士忌的更多可能。

消費中心／綜合報導

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海風撫觸，浪花襲來，海島氣息正在召喚——「泰斯卡單一麥芽威士忌」，每一口都蘊含層層交疊的海島風味，舉起酒杯便能淺嚐海潮微鹹的風。泰斯卡酒廠佇立於蘇格蘭斯凱島，海島環境，賦予酒液特有的海鹽鹹香，入口後能感受鮮明的海洋、浪嶼之間相互衝撞卻和諧交融的氛圍，展現泰斯卡獨具一格，嶼眾不同的海島風味。

自生活中探索，泰斯卡邀請同與海島擁有豐富連結的海雅谷慕・張震嶽擔任「風味探索者」，在音樂界踏浪闖蕩多年的他嚮往自由奔放，不隨波逐流迎合大眾，成熟創作中依然保有自己的態度，如同泰斯卡威士忌醇厚卻不失獨特風味調性，在自然率性下卻也潛藏著細緻情感，創造出獨樹一幟的音樂風格。逐浪間探索創作靈感，張震嶽將與大家一同探索泰斯卡獨特的海島風味，尋覓威士忌的更多可能。

▲▼威士忌,海島,帝亞吉歐,泰斯卡,單一麥芽威士忌,張震嶽。（圖／業者提供）

泰斯卡得天獨厚的海島風土　體驗海潮微鹹、雅緻泥煤、烤火煙燻的層次風味

位於蘇格蘭斯凱島歷史最悠久的單一麥芽威士忌酒廠，座落於四面環海的火山之地，四季受強烈海風吹拂，大自然的饋贈賦予得天獨厚的海島風味，由五種波本桶所陳釀的原酒精心調和，獨特的蒸餾器排列與特殊蒸餾工法，層次更加細緻優雅，釀造無法效仿的泰斯卡風味。

品飲泰斯卡之際，讓人彷彿置身海島，浪潮的狂野絲滑的流入喉間，混雜著海潮的濕潤又帶著海水的微鹹；烤火煙燻的氣息緩緩潛入鼻腔，溫暖包裹著身體；再淺嚐一口泰斯卡，雅緻泥煤擴散唇舌，後段漸漸出現辛香胡椒味。燦黃酒體折射光芒，沉穩中更顯奢華，每一口，壯闊、粗獷、細緻⋯⋯層層交織，多樣海島味蕾變化，讓泰斯卡脫穎而出，展現其嶼眾不同的風味，感受口腔中浪潮沖擊而漸漸歸於順滑平靜的愉悅過程，靜靜享受來自斯凱島的豐沛之調。

▲▼威士忌,海島,帝亞吉歐,泰斯卡,單一麥芽威士忌,張震嶽。（圖／業者提供）

海島風味搭生蠔　泰斯卡特有的海味儀式三步驟

泰斯卡獨特的海鹽鹹香與海鮮更是絕妙搭配，風味探索者張震嶽更親自體驗「海島風味搭生蠔」：首先，喝一口泰斯卡，感受海潮微鹹與烤火煙燻的氣息在鼻腔間、在喉中擴散；當口中的海鹽鹹香氣息未退，讓生蠔滑入口中，海的鮮甜與微鹹融合，感受味蕾上演奏的海島樂章；最後，將泰斯卡倒入生蠔殼中，以殼當杯，品味生猛海味後的甘甜尾韻。享受這趟探索引領的每段風味變化，讓品饌時刻別具儀式感。

▲▼威士忌,海島,帝亞吉歐,泰斯卡,單一麥芽威士忌,張震嶽。（圖／業者提供）

而台灣盛產豐富又味道鮮美的海鮮，也能搭配烏魚子、蝦蟹與其他海鮮，威士忌與海鮮食材間的碰撞，交融呈現不同的風味冒險。尋覓專屬於你的泰斯卡吃法，讓海洋的壯闊與泰斯卡的細緻層層交織，打造獨有的味蕾盛宴。和張震嶽一起成為泰斯卡風味探索者，即刻啟程探索泰斯卡海島風味，追求味覺的豐富體驗，尋找生活裡的不同可能。

浪花拍打岩壁，拍擊創作靈感、篝火緩緩升起，燃起探索興致，無論身在何處，只要打開瓶蓋，就能感受海島氣息的召喚，和張震嶽一起成為泰斯卡風味探索者，即刻啟程探索泰斯卡海島風味，追求味覺的豐富體驗，更在尋找生活裡的不同可能。

▲▼威士忌,海島,帝亞吉歐,泰斯卡,單一麥芽威士忌,張震嶽。（圖／業者提供）

想了解更多泰斯卡產品資訊，可以點擊連結前往官網查看，也可以追蹤Facebook 粉絲專頁帝亞吉歐會所LINE官方帳號來取得最新資訊。

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