【廣編】玫瑰河畔32年全球鉅獻傳奇最終章　台灣首批預約鑑賞60瓶

【廣編特輯】

圖、文／玫瑰河畔提供

說起收藏家眼中的頂級珍稀威士忌，不能不提及蘇格蘭低地之王玫瑰河畔 Rosebank。具有傳奇神秘色彩的酒廠故事，悠長的歷史頁面中，記載著這朵盛放在低地的玫瑰曾經跟著時代的衰敗式微，爾後又隨酒廠大門的再度開啟而重獲新生，宛如傳奇歷史佳話般的曲折故事，令所有追隨珍稀威士忌的人們渴望一探究竟。

2021年玫瑰河畔首次發佈全球年度限量第一版作品，緊接著2022年再度釋出稀有窖藏31年全球限量第二版，同樣一推出數分鐘內即全數售罄；而閉廠前的最後一版「玫瑰河畔32年全球系列傳奇最終章」在2024年已被酒廠悄悄釋出。這款全球系列集大成之作，將於今年七月正式開放台灣官網預約諮詢，隨酒獲得專屬訂製玫瑰王座，對於有收藏前兩版的玫瑰藏家來說，可一舉囊括整個系列，讓全系列三款玫瑰河畔成為空間裡最傲人的頂級珍藏。

全台限量320瓶、首批預約鑑賞60瓶，建議售價為 $80,000，將於2024年7月3日當天上午10:00開放玫瑰河畔追隨者預約諮詢，詳情請見以下網址：

www.rosebank.com.tw/our-service

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