　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

Glenfarclas 格蘭花格中秋禮享（圖／格蘭花格提供）

【廣編特輯】

圖、文／格蘭花格提供

中秋佳節即將到來，迎接疫情後首個秋節，與親友歡聚的氣氛洋溢，透過贈禮向親友長輩表達敬意，更能傳遞真心實意的祝福與溫暖。傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的格蘭花格，以其完整的年份產品、豐富的原酒和老酒窖藏獲得無數威士忌愛好者的肯定。

其中，高貴不貴的格蘭花格25年單一麥芽威士忌，盛裝於台灣限定發售的藍色精緻木盒中，尊榮大氣，彰顯送禮卓越品味；而完美演繹酒廠經典風味的格蘭花格15年單一麥芽威士忌，由Oloroso雪莉桶所賦予的濃郁醇厚，果乾甜美，餘韻十足，最適合做為秋節歡聚佳釀。

今年，格蘭花格酒廠更獲得二項至高榮譽，其掌舵者－家族傳人John Grant榮獲Spirit of Speyside 終身成就獎的殊榮，並且格蘭花格三度獲得年度最佳酒廠的肯定，這二個獎不僅說明了格蘭花格酒廠在蘇格蘭威士忌界中屹立不搖的地位，更肯定了格蘭花格酒廠「雪莉工藝 六代家傳」的美好風味。在一年一度的重要節日中，選擇格蘭花格25年與15年單一麥芽威士忌，兼顧了送禮的裡子與面子，更在雙獎加持中，為這份禮物增添十足的份量！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
LISA浴室自拍超辣！　脫到剩比基尼
快訊／國家警報響了！　大雷雨襲2縣市
「神單」爆紅急喊停！　保險公司回應了
父獨留3歲女在家墜樓亡！媽媽痛哭求重判　判決出爐
29歲BMW男自撞火燒車慘死　父悲痛認屍
托嬰中心爆虐嬰！　11月女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」
快訊／午後雨彈來襲！　13縣市大雨特報
快訊／陸宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

達美樂推出外帶「個人披薩77元」！連續7天優惠一次看

中元拜拜水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝　最新agnès b.冰可可特價70元

咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

【廣編】解密日本國民飲料魅力！全新日式麥茶風潮來了

韓國新生代實力演員高旻示8月底來台　網友狂讚：連女生也無法抗拒

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

肯德基開學點心買1送1！「中元保庇桶」一次爽吃炸雞蛋撻下殺54折

豬、雞、魚一次滿足！　速食店最新「三牲漢堡」限量開吃了

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

達美樂推出外帶「個人披薩77元」！連續7天優惠一次看

中元拜拜水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝　最新agnès b.冰可可特價70元

咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

【廣編】解密日本國民飲料魅力！全新日式麥茶風潮來了

韓國新生代實力演員高旻示8月底來台　網友狂讚：連女生也無法抗拒

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

肯德基開學點心買1送1！「中元保庇桶」一次爽吃炸雞蛋撻下殺54折

豬、雞、魚一次滿足！　速食店最新「三牲漢堡」限量開吃了

716才喊居住正義　時力批侯友宜開芭樂票：連囤房稅都搞不定

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人臣服

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

進病房1舉動「觸醫院禁忌」！《棒棒堂》男星當場拐腳…秒鞠躬：打擾了

圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

全台最辣英文老師性感照曝！最性感地方竟是「龍頭」

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

《英雄聯盟》新英雄美術圖流出論壇急刪　蜜大腿加裸足網喊好想舔

男歌手遭爆「夜店約妹回房間玩」！　女星揭內幕：公司花很多錢壓

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

高旻示將來台　網：長相男女通吃

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

全台通路「激省優惠」一次看

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

只有7天！超商美式「只要23元」爽喝

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

達美樂推出限時「個人披薩77元」

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

超商限定蠟筆小新一番賞！小白夜燈超Q

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

更多熱門

相關新聞

跟著張震嶽探索海島威士忌　「嶼眾不同」的泰斯卡

跟著張震嶽探索海島威士忌　「嶼眾不同」的泰斯卡

「泰斯卡單一麥芽威士忌」，每一口都蘊含層層交疊的海島風味，舉起酒杯便能淺嚐海潮微鹹的風。泰斯卡酒廠佇立於蘇格蘭斯凱島，海島環境，賦予酒液特有的海鹽鹹香，入口後能感受鮮明的海洋、浪嶼之間相互衝撞卻和諧交融的氛圍，展現泰斯卡獨具一格，嶼眾不同的海島風味。

玫瑰河畔盛世系列第一朵　台灣首批限量60瓶

玫瑰河畔盛世系列第一朵　台灣首批限量60瓶

格蘭花格2023「紅門窖藏精選系列」限量上市

格蘭花格2023「紅門窖藏精選系列」限量上市

越懂得、越值得！方文山吟詠人生的雋永滋味

越懂得、越值得！方文山吟詠人生的雋永滋味

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　三重里長被起訴

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　三重里長被起訴

關鍵字：

格蘭花格單一麥芽威士忌雪莉工藝中秋送禮

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面