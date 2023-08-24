【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

【廣編特輯】

圖、文／格蘭花格提供

中秋佳節即將到來，迎接疫情後首個秋節，與親友歡聚的氣氛洋溢，透過贈禮向親友長輩表達敬意，更能傳遞真心實意的祝福與溫暖。傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的格蘭花格，以其完整的年份產品、豐富的原酒和老酒窖藏獲得無數威士忌愛好者的肯定。

其中，高貴不貴的格蘭花格25年單一麥芽威士忌，盛裝於台灣限定發售的藍色精緻木盒中，尊榮大氣，彰顯送禮卓越品味；而完美演繹酒廠經典風味的格蘭花格15年單一麥芽威士忌，由Oloroso雪莉桶所賦予的濃郁醇厚，果乾甜美，餘韻十足，最適合做為秋節歡聚佳釀。

今年，格蘭花格酒廠更獲得二項至高榮譽，其掌舵者－家族傳人John Grant榮獲Spirit of Speyside 終身成就獎的殊榮，並且格蘭花格三度獲得年度最佳酒廠的肯定，這二個獎不僅說明了格蘭花格酒廠在蘇格蘭威士忌界中屹立不搖的地位，更肯定了格蘭花格酒廠「雪莉工藝 六代家傳」的美好風味。在一年一度的重要節日中，選擇格蘭花格25年與15年單一麥芽威士忌，兼顧了送禮的裡子與面子，更在雙獎加持中，為這份禮物增添十足的份量！

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