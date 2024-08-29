【廣編】格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

【廣編特輯】

圖、文／格蘭哥尼提供

迎接 2024 的中秋佳節，相較過往中秋三寶：烤肉、月餅、柚子，今年送禮有了更大人系的選擇。格蘭哥尼向來為訂製雪莉桶的代名詞，令人聯想到時間的沉澱、雪莉桶的珍稀以及量身訂製的難能可貴，今年格蘭哥尼一次為台灣特別訂製了「格蘭哥尼 12 年 PluX 2024 年限量版」、「格蘭哥尼森藏單桶系列 - 2011 初次裝填美洲橡木雪莉桶、 2012 初次裝填歐洲橡木雪莉桶」，以及重磅豪氣的中秋贈禮「格蘭哥尼 12 年中秋禮盒」，讓送禮的選擇如同威士忌酒液般豐富多層次，度過一個被香甜雪莉氣息環繞的迷醉中秋。

為維持最具珍藏價值的雪莉桶佳釀，麥立得洋酒不惜耗費鉅資打造自己的雪莉桶供應鏈，去年第一版格蘭哥尼12 年 PluX 甫上市就銷售一空！今年格蘭哥尼再次推出 12 年 PluX 2024 限量版，為台灣的饕客量身打造，將訂製的格蘭哥尼原酒，放入初次裝填 PX 雪莉桶後產出的小批次限量版。初開瓶即可聞到醇厚黑糖與梅乾、濃郁的口感充分展現初次PX雪莉桶的甜美，包裝搭配華貴的紫金外盒及台灣限定金牌項鍊，從裡到外都魅惑吸睛。

延續去年首度問世，短短數天內即搶購一空的森藏單桶，今年再推出 2011 初次美洲橡木雪莉桶與 2012 初次歐洲橡木雪莉桶，具有明亮琥珀色的 2011 美洲橡木雪莉桶，帶有太妃糖及烤布丁的難忘甜香及濃縮咖啡的悠長甜韻，全台限量僅 615 瓶，另一款森藏單桶：2012 初次裝填歐洲橡木雪莉桶，深邃的琥珀酒色散發出焦糖、黑櫻桃及烏梅的濃郁香氣，全台限量僅616 瓶。

月是中秋圓，酒屬哥尼好。今年格蘭哥尼推出亮紅色的包裝搭配金色煙火圖騰的12年中秋禮盒，禮盒內除了一瓶格蘭哥尼 12 年，還搭配同年份的迷你酒與鑽石水晶杯，無論與親友團聚烤肉的滿月時分，亦或是需要裡子面子做足的商業贈禮，這款格蘭哥尼 12 年中秋禮盒都能應對各種場合和品味。符合中秋的圓滿與喜氣，更能讓威士忌饕客們一次滿足對雪莉桶風味的全面渴求！

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