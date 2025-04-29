GU、UNIQLO「有什麼差別？」　集團給答案！常客曝：差很多

▲UNIQLO提供民眾許多選擇。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

GU和UNIQLO都是相當知名的服飾品牌，也各有擁護者。不過近日就有網友好奇，這兩個品牌明明出自同個集團，兩者到底有何不同？GU是不是平價版的UNIQLO？貼文曝光後，引起討論，不少網友也點出兩者差異。

有網友在Dcard上，以「GU跟UNIQLO到底有什麼差別」為標題發文，提到她日前去南港LaLaport時，留意到裡面有UNIQLO也有GU，因此她就好奇，這兩家賣的衣服到底有什麼差別？她之前曾聽說，GU是平價版的UNIQLO，有人和她有一樣的疑惑嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「GU產品偏快時尚，UNIQLO功能性基本款，GU價格大多比UNIQLO便宜」、「GU是主打快時尚，你會發現他們很快就能上架很流行的服飾；UNIQLO是你可以穿出在各種場合都適合的穿搭，而且也有很多機能型服飾。如果說GU的客群是年輕人，那UNIQLO大概就是男女老少皆可」、「GU的款式受眾偏年輕，UQ輕熟女。我個人只逛GU，UQ就我媽逛」。

▲GU的衣服選擇也很多。（圖／翻攝自官網）

也有網友認為，「個人覺得差很多，光質感這點」、「你是認真的嗎？光看那些衣服款式就差蠻多欸」、「他們是同公司的，做市場區隔，衣服的材質有差」、「穿起來的舒適度有差」。

根據迅銷集團，UNIQLO以「LifeWear 服適人生」為理念，並以高品質、高功能的原材料設計出獨特商品，再用民眾能負擔的價格來銷售，全球已設有2495家店鋪；至於GU，其優勢在於「時尚與好入手價格」，店鋪目前以日本為主開設了472家。