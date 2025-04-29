不愛出國！她嘆旅遊要做功課+花錢太麻煩　一票人點頭：妳不孤單

▲原PO坦言，不愛出國玩其實是因為「懶」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣人喜歡出國旅遊，觀光逆差也不斷創新高，但近日有一名網友卻直言自己「對出國興致缺缺」，表示出國前要花時間做功課、重新安排工作，到了當地還得花錢、煩惱旅伴好不好相處，出國回來更要送禮物做人情，讓她不禁感嘆「想想都覺得累」、「有人也不愛出國的嗎」。貼文曝光後，不少人也紛紛點頭認同「休假寧願在家吹冷氣睡飽飽」、「妳不孤單，我也是懶」。

該名女網友在Dcard以「有人也不愛出國的嗎？讓我覺得我不孤單」為題發文，表示她不愛出國的起因是「超級懶」，平時最大的樂趣就是在家裡耍廢，加上以前有短期交換的經驗，覺得住在國外「好像就這樣」，「當然國外的風景人文都很棒，只是對懶人來說，台灣的方便性完勝太多，所以出社會（尤其疫情後）更懶得出國」。

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原PO指出，常常在網路上看到有人羨慕別人能出國，「我都覺得真的有那麼讓人羨慕嗎？還會為了這種事怪罪到原生家庭沒礦，甚至因此感到自卑，出國不代表『過得比較好』吧？身邊也遇過借錢出國就為了拍照打卡的朋友，我真的滿頭問號。」

原PO坦言，懶惰讓她降低出國慾望，自己也頗喜歡這種省錢方法，因為出國就要做功課、吃美食，等於是花錢、花時間，還得看旅伴好不好相處，「跟朋友或伴侶都有吵架的疑慮，跟家人又要費心去照顧長輩的感受，想想都覺得累啊，更別說出國前後的工作安排及打理，回來還要做人情送禮什麼的」。

原PO也強調，她不是認為出國就是奢侈，或是不值得，地球上有很多值得親眼欣賞的風景，只是自己更喜歡躺在家裡看網路照片，「只是常常被朋友問說『妳為什麼都不出國』，好像我是異類一樣，所以想來問問大家，有沒有跟我一樣對出國興致缺缺的人呢」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「根本就是我！最高紀錄8個月沒有出門玩過，也沒什麼物慾，在家耍廢根本超讚超幸福」、「懶得安排行程、懶得收拾行李、懶得為了出去玩早起化妝打扮，休假寧願在家吹冷氣睡飽飽」、「我不愛出國是因為真的對景色無感，而且不喜歡一直走路，而且腸胃也不好…出國真的是折騰自己，所以我覺得台灣好…起碼我腸胃炎語言能通」、「我不只不喜歡出國，是根本不喜歡出門，超戀家」、「我不喜歡出去玩，因為會花很多錢、整理行李很麻煩、睡外面不舒服」。

也有人說到，「不愛出國沒什麼奇怪的，會奇怪的是愛出國的批判不愛出國的，或是不愛出國的批判愛出國的，愛出國或不愛出國都沒有錯，做自己喜歡的就是，不用在乎別人的眼光」、「每個人的選擇愛好不同，別人是別人、妳是妳」、「躺在家裡舒舒服服的，幹嘛要出國」、「平常真的不會主動想出去玩 ，可能就是懶、愛宅在家、對世界沒有太多好奇心」、「老公想帶我去看美麗風景：楓、極光、雪。我：那些不是Google就有了嗎」、「懶可以省很多錢是真的，不會奇怪啊，自己開心就好」。

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