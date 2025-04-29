55萬YouTuber挨批「讓國小生請客」　本人還原真相：沒必要剪吧

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55萬YouTuber挨批「讓國小生請客」　孫女還原真相：沒必要剪吧

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲很多人都喜歡透過YouTube看影片。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

普通女子孫女離開YouTube頻道「哈哈台」已經有一段時間了，後來她經營個人頻道，至今累積超過55萬人訂閱。不過，近日卻有網友直言，她不是很喜歡孫女，認為對方常讓當地人請客。孫女對此回應，她一直覺得沒必要把自己付的錢讓大家知道，但既然有人想看，她便整理出來。

之前有網友在Dcard上討論孫女的影片風格，其中就有人留言表示，「孫女應該是台灣少數全年齡層都沒啥人討厭的網紅了吧」。

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結果底下則有另名女網友說，她就蠻討厭孫女的，因為從一些影片可見，孫女讓還是學生的當地人請客，且別人在認真介紹景點時，孫女也常以大笑回應，讓她覺得不太舒服。她還說，身為大人，面對學生請客，應該有更適切的回應方式。

也有網友在Dcard上，以「普通女子孫女讓國小生請客」為標題發文表示，不論是不是公眾人物，讓小孩請客怎麼都不會不好意思？雖然孫女說是弟弟要請的，但錢都是人家爸媽的，怎麼好意思？就算讓人請，也應該回請吧？

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲孫女回應。（圖／翻攝自Dcard）

對此，孫女就透過IG限時動態回應，「最近敝人有沒有付錢的話題，討論度似乎很高呢。我一直覺得沒有必要把我付的錢讓大家知道，可是......，可惡觀眾好像很想看。影片中受訪者們有請我的，我幾乎都有剪出來以茲感謝，但只要是沒有特別剪的就是我付的，實在沒必要把自己吃飯付錢的畫面也剪進去吧，但既然有人想看，我就整理一下好了」。

接著孫女就詳細列出自己在彰化、蚵仔寮、六甲、平鎮、高樹、花蓮的花費狀況，同時補充「啊對了，說我付的不是什麼AA，就是全都是我付的，這樣夠詳細嗎？我不知道有人這麼想看，孫姐付錢的畫面，之後剪會員影片，讓你看個夠啦，好嗎？」

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