壓力大！男友在台積電上班「常崩潰哭」　過來人嘆：建議下山

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

高壓的工作環境讓許多人喘不過氣，一名女網友分享，自己的男友在台積電上班，近期因為機台出狀況、工時長又負荷超重，情緒變得極度低落，常在聊天時突然崩潰大哭，讓她超心疼，「有什麼更好的方法可以幫助他釋放壓力？」貼文引發議論。

原PO在Dcard發文「台積電男友壓力很大我要怎麼幫助他？」文中表示，男友在台積電工作，最近壓力大到常常情緒失控大哭。因為機台發生很多問題，加上每天超長工時與沉重負荷，讓男友情緒越來越低落。

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每次男友崩潰，她都會抱著他陪伴安慰，「我會跟他說沒關係，我會一直在，但心裡真的好心疼，因為我知道他已經很努力在撐了。」不過，原PO坦言自己有時候也會覺得很無力，不知道除了陪伴、安慰之外，還能做些什麼，「比如說，有沒有更好的方法可以幫助他釋放壓力？」

貼文引發討論，「5月領分紅的時候狀況會自動好轉，然後6月又炸，7月領超大包會再好轉，如此往復」、「壓力的問題，就是解決掉壓力源。1.要馬提升起來變很強的神人，解決掉它。2.要馬心態擺爛不在乎（考績爆掉）錢錢變超少。3.要馬離職，直接離開壓力源」、「你只能陪在他身邊而已，其他的很難做什麼，就像其他樓說的，你可以跟他說不用硬撐，不管什麼決定都支持他。」

有不少人則表示，「男友如果英文不差的話，真的建議下山找外商設備商（建議你可以上網查查相關資訊，了解一下男友的產業生態）。逃離有毒的環境的療效，勝過各種陪伴安慰」、「有可能他不適合這麼高壓的工作，可以陪他聊聊去其他公司的可能性，不一定要留在台積啊」、「工作3年路過，真的不是每個人都有GG DNA。」