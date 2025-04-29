李珠珢兩邊跑！她「1原因」嘆可惜　一票搖頭：實在沒必要

▲李珠珢人氣很高。（圖／翻攝自Instagram／0724.32，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「三振舞女神」李珠珢（이주은）今年加入職棒富邦悍將啦啦隊，後來又宣布簽約韓職LG TWINS。近日就有網友發文表示，她覺得李珠珢兩邊跑沒有不對，但就發展來說，會覺得蠻可惜的，因為這樣兩邊都不討好，就連討論度也低很多。貼文曝光後，引起討論。

有網友在Dcard上，以「覺得李珠珢很可惜」為標題發文，提到她沒有覺得李珠珢兩邊跑不對，這是個人選擇，而且想在家鄉工作、生活也很正常。不過，若就發展來說，她還是覺得蠻可惜的，因為李珠珢在韓國，可能就是小有名氣，但在台灣的話，應該可以接很多代言，甚至轉型成藝人。

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原PO進一步說道，當初李珠珢的聲量其實很高，但隨著兩邊跑的消息傳出，聲量和討論度都和當初差很多，或許有些公司也不會找李珠珢代言了，因此她便不禁為對方感到可惜。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「學中文什麼的都是其次，重點是最基本的應援真的跳得2266」、「剛開始本來觀感不是很好，不是針對兩邊跑的那種，而是兩邊的用心程度有差異，覺得她是把台灣當搖錢樹又不認真，對比她回韓國的表現真的落差很大，但之後看到她的短影片又愛上了」、「說句實話，人家說不定本來就沒有想在台灣深耕發展，你的可惜，說不定ㄧ點都不可惜」。

但也有不少網友認為，「在台灣爆紅很明顯就是她沒預料到的事，可能她自己也有在韓國的規劃，其實換另一個角度想，我覺得她會選擇兩邊跑都是情有可原的」、「就只是一份工作，每個人都有選擇用什麼方式做，要求別人要愛台灣學中文什麼的實在沒必要」、「每個人本來就對自己的人生有選擇的權利，一直要逼她選邊站的心態蠻讓人不能認同」。